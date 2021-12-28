BİM bazı ürünlerinde yüzde 8 ila 40 arasında indirime gidildiğini duyurdu.

Birleşik Mağazalar AŞ’nin (BİM) internet sitesinden yaptığı duyuruda 24 Aralık 2021 ve sonrasında 40’dan fazla üründe yüzde 8 ila yüzde 40 arasında değişen oranlarda indirim uygulandığı belirtildi. Şirket önümüzdeki dönemde fiyat ve maliyet istikrarı ortamının oluşması sonrası diğer ürünlerde de indirimlerin yapılacağını kaydetti.

Daha önce Migros, CarrefourSa ve Şok da indirim açıklaması yapmıştı.

ŞOK MARKET’İN AÇIKLAMASI

Şok Market’ten de indirim açıklaması gelmişti. Açıklamada, “Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı. Bununla birlikte sürekli uyguladığımız fiyat indirim kampanyaları ve her gün düşük fiyatları müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz” denilmişti.