Kütahya‘da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların belirlenen cadde ve sokaklardaki alanlara, hafta sonları 12.00 -19.00, hafta içi 16.00-19.00 saatleri arasında girmesi yasaklandı.

Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla ilgili bazı kararlar aldı. Karar, yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Gazi Kemal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi (Sevgi Yolu), Balıklı Mahallesi Kıbrıs Caddesi, Tahıl Pazarı Sokak, Saman Pazarı Caddesi, Çemberciler Caddesi, Pekmezpazarı Caddesi (Samanpazarı), Paşam Sultan Mahallesi Hisarlı Ahmet Caddesi (Ulu Cami), Mecidiye Mahallesi Taşköprü Caddesi, Hükümet Caddesi Çaprazbahçe Sokak (Yeşil Cami civarı), Servi Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndaki (Eskişehir Yolu Caddesi) yoğunlukların corona virüs bulaşma riskini arttırması nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu bölgelerde bulunan park, kahvehane, kafeterya, çay ocağı ve çay bahçeleri, pastane, oyun salonları, han, kulüp, dernek binaları ve lokalleri gibi kapalı ve açık oturma alanlarına hafta sonu 12.00 ile 19.00, hafta içi saat 16.00 ile 19.00 saatleri arasında girmesinin yasaklanmasına, bu kapsamda belirlenen bölgelerde kolluk kuvvetlerince gerekli denetimlerin yapılmasına karar verilmiştir.”

TOPLU TAŞIMA KULLANIMI DA KISITLANDI *

Kurul ayrıca, 65 yaş ve üzeri vatandaşların pazar yerlerine saat 12.00’den sonra girmesini, toplu taşıma araçlarına da 07.00 -10.00 ve 17.00 -22.00 saatleri arasında binmesini yasakladı.

Diğer illerde kısıtlama uygulamaları ise şöyle:

Bursa: Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı duyuruldu.

Açıklamada 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma konusuyla ilgili belli kısıtlamalar getirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın, 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saat aralığında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, gelin ve damadın 1. ve 2. derece yakınları hariç düğün, nişan, nikah, sünnet, mevlid gibi etkinliklere katılmasının yasaklanmasına karar verilmiştir.”

Kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağının bildirildiği açıklamada konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin yürütüleceğine dikkat çekildi.

Batman: Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, 65 yaş ve üstündeki vatandaşların bugünden itibaren sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla her gün 10.00-17.00 saatlerinde dışarıda olabileceği, bunun haricinde sokağa çıkmalarının kısıtlandığı belirtildi.

Açıklamada, “65 yaş ve üzeri vatandaşların, hastalığın bulaşma riskini artıran düğün, nişan gibi toplu organizasyonlara katılımlarının da bugün itibarıyla yasaklanmasına, gelin ve damadın annesi, babası durumunda olanların yasaklamadan muaf tutulmasına karar verilmiştir.” ifadesi kullanıldı.

Kırıkkale: Kırıkkale’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, artan vakalar üzerine 65 yaş üstü vatandaşlara belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, 65 yaş üstü vatandaşların 10.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmaları sınırlandırıldı.

Açıklamada, “Değerli büyüklerimizin, dışarıda oldukları dönemde mutlaka maske ve mesafeye dikkat etmelerini, nüfus yoğunluğunun olduğu başta kapalı alanlar olmak üzere toplu taşıma, düğün, cenaze gibi alanlarda bulunmamalarını rica ederiz.” ifadesi kullanıldı.

Sivas: Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Pandemi Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan, son dönemlerde vaka sayılarında artış gözlemlendiğini aktardı.

İl Salgın ve Denetim Merkezi ile tüm denetim ve verileri tek merkezde toplayarak koordine edeceklerini belirten Ayhan, şunları kaydetti:

“İl Salgın Denetim Merkezi’ne bağlı olarak Mahalle Denetim Ekipleri’ni kurduk. Sivas merkezde 65 mahalle için 30 Mahalle Denetim Ekibi kurduk. Bu ekiplerde imamlarımız, öğretmenlerimizin yanı sıra site ve apartman yöneticilerine de görev verdik. Kolluk kuvvetlerimiz ve denetim ekiplerimizle evde izolasyon altında tutulan vatandaşlarımız ikametgahlarında kontrol edileceklerdir. İkametgahlarında bulunmayanlara hem cezai işlem uygulayacağız hem de adli işlem için savcılıklara bildireceğiz.”

Ayhan, “Özellikle risk grubunda olan 65 yaş ve üzeri kıymetli büyüklerimizin sokağa çıkmaları noktasında sadece 10.00-17.00 saatleri arasında olmasını sağlayacak şekilde kararlar aldık. Bunu yapmaktaki amacımız, onların risk oluşturması değil, tamamen onları korumak içindir. Yoğun bakımda tedavi görenlerin büyük bölümünü bu grup oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.

Düğün salonlarını daha sıkı denetleyeceklerini de vurgulayan Ayhan, cenazelerin Ay Yıldız Camisi’nden kalkacağını ve taziyelerin de orada kabul edileceğini bildirdi.