Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yalova, yüzde 75’in üstüne çıkan ilk doz aşılanma oranıyla düşük riskli iller kategorisinde yerini aldı. Kovid-19 Risk Haritamızda Yalova artık mavi.” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının “covid19.saglik.gov.tr” sitesinde, Yalova’da en az bir doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 75’e ulaştığı bilgisi yer alıyor.

Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha güvende olacağız. Bunun için iki yol var; tedbir ve aşı. Aşınızı olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/duJeo2e6U3

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 6, 2021