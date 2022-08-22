Biriz Enerji, alanında uzman mühendis ve yazılım ekibiyle ürettiği yapay zeka yazılımı MapperX tanıttı.

Türkiye’nin ilk yerli ve milli yapay zeka termal inceleme ve raporlama yazılımı olan MapperX; İstanbul’da dünyanın en büyük drone üreticisi DJI’ın Orta Doğu Bölgesi Kurumsal Satış Müdürü Jony Jin’in de katılımlarıyla düzenlenen Workshopta ilk defa görücüye çıktı.

Biriz Enerji şirketinin kurucusu Hakan Yaralı, yapay zeka yazılımı şu sözlerle anlattı;

“Bu etkinlikte Türkiye’de ilk kez bahsedeceğimiz ve bizi çok heyecanlandıran bir yapay zeka projesini paylaşacağız. Bu teknolojiyle şu an dünyada kullanılan birçok insansız hava araçlarının güneş enerji santrallerinde otonom bir şekilde arızanın tespiti ve raporlanması ile ilgili çok hızlı, ekonomik ve dünyada çok az firmanın yapabildiği, ülkemize çok ciddi anlamda katkı sağlayacak bir yapay zeka yazılımı geliştirdik. İHA’lar yani insansız hava araçları birçok sektörde ve birçok farklı alanda kullanılıyor. Biz daha çok bunun endüstriyel tarafını ele aldık. İnsanlara nasıl daha faydalı olabiliriz diye düşünerek yola çıktık.”

MapperX, termal kameralı insansız hava araçları ile elde edilen Güneş Enerji Santrallerinin fotovoltaik panelleri ısı ölçümlerinde karşılaşılan hata ve arıza tespitlerini belirleyerek, sahaların görüntülerini dijital ortama aktarıyor. Kurucusu Hakan Yaralı tarafından dikkat çekilen görüntü işleme ve derin öğrenme teknikleriyle geliştirilen yapay zekâ teknolojisi, fotovoltaik sistemlerin hava termografisi ile PV panellerin ısı dağılım verileri elde edilerek, paneller üzerindeki sıcak noktalar (hot spots) tespit ediliyor. Güneş Enerji Santralleri sahalarında elde edilen veriler doğrultusunda yapay zekâ ile oluşturulan analizler dünya standartlarında raporlar haline getirilerek kullanıcılara sunuluyor.