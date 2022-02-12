ENDEKS TOPARLAMAYA BAŞLADI

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 19.46 ile Tüpraş ve yüzde 19.07 ile Torunlar GMYO olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 29.30 ve yüzde 10.32 ile ARD Bilişim Teknolojileri ve Biotrend Çevre ve Enerji hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 24.61 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 11.46 milyar TL ile Kardemir (D) takip etti. Endeksin yükselişinde Otomotiv sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 5.52 yükselişle 2,051 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 152 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 29.40 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 57.78 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 105.12 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 2,011 ve 1,972 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 2,072 ve 2,092 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.33 baz puan azalarak yüzde 39.59 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 21.40 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

7.85 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 8.35 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 8.12 seviyesinin altına kayması halinde ise 7.85 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.85-7.60

Satım aralığı: 8.35-8.40

Yabancı Payı (%) : 55.23

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.35 puan arttı.

ALARKO HOLDİNG

İZLENMELİ

17.73 – 18.72 aralığında hareket eden hisse 18.25 seviyesinin altında kapanışlarda 16.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 18.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 19.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 16.80-14.00

Satım aralığı: 19.50-21.90

Yabancı Payı (%) : 7.97

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

ASELSAN

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 20.04 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 21.74 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 23.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 20.10 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 21.10-20.80

Satım aralığı: 23.00-23.50

Yabancı Payı (%) : 32.30

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.61 puan azaldı.

DOĞAN HOLDİNG

İZLENMELİ

2.77 – 2.97 aralığında hareket eden hisse 2.9 seviyesinin altında kapanışlarda 2.84 seviyesindeki desteğini test edebilir. 2.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 2.94 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 2.84-2.78

Satım aralığı: 2.94-3.04

Yabancı Payı (%) : 21.56

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.32 puan arttı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

ALICILAR GÜÇLÜ

26.24 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 30.00 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 29.08 seviyesinin altına kayması halinde ise 28.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 28.00-27.75

Satım aralığı: 30.00-31.75

Yabancı Payı (%) : 29.90

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.33 puan azaldı.

GLOBAL YAT. HOLDİNG

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

2.22 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 2.08 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 2.17 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 2.27 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 2.08-1.93

Satım aralığı: 2.27-2.34

Yabancı Payı (%) : 16.68

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.27 puan azaldı.

HEKTAŞ

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

14.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 15.23 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 14.39 seviyesinin altına kayması halinde ise 14.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.00-14.00

Satım aralığı: 14.50-14.60

Yabancı Payı (%) : 5.73

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.33 puan arttı.

İPEK DOĞAL ENERJİ

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

14.10 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 15.30 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 15.05 seviyesinin altına kayması halinde ise 14.10 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.80-14.60

Satım aralığı: 15.30-15.50

Yabancı Payı (%) : 13.15

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.39 puan arttı.

KARSAN OTOMOTİV

İZLENMELİ

3.61 – 3.8 aralığında hareket eden hisse 3.68 seviyesinin altında kapanışlarda 3.62 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3.68 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 3.72 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 3.62-3.62

Satım aralığı: 3.72-3.78

Yabancı Payı (%) : 0.64

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.02 puan azaldı.

KORDSA TEKNİK TEKSTİL

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 32.58 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 35.3 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 36.75 seviyesine yönelebilir. 35.3 seviyesinin altında kapanışlarda 34.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 34.25-33.75

Satım aralığı: 36.75-39.00

Yabancı Payı (%) : 11.11

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.61 puan azaldı.

MİGROS TİCARET

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

38.10 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 42.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 40.84 seviyesinin altına kayması halinde ise 38.10 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 40.00-39.75

Satım aralığı: 42.00-42.75

Yabancı Payı (%) : 33.77

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.26 puan azaldı.

OTOKAR

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 375.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 415.00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 401.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 375.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 375.00-355.00

Satım aralığı: 415.00-457.50

Yabancı Payı (%) : 16.86

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.09 puan arttı.

ŞEKERBANK

HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 1 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 1.08 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 1.17 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 0.99 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.04-1.03

Satım aralığı: 1.17-1.25

Yabancı Payı (%) : 2.48

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.20 puan arttı.

ŞOK MARKETLER TİCARET

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

14.43 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 13.80 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 14.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 14.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 13.80-13.40

Satım aralığı: 14.30-14.50

Yabancı Payı (%) : 38.11

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.22 puan azaldı.

SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 1.53 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 1.51 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.49 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.51 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 1.53 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.49-1.48

Satım aralığı: 1.53-1.54

Yabancı Payı (%) : 13.53

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.44 puan azaldı.

TÜRK TRAKTÖR

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 212 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 225.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 218.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 218.00-216.00

Satım aralığı: 225.00-230.00

Yabancı Payı (%) : 34.12

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.26 puan arttı.

TÜRKİYE SİGORTA

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

5.16 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 4.92 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 5.04 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.92-4.90

Satım aralığı: 5.20-5.30

Yabancı Payı (%) : 1.42

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.10 puan azaldı.