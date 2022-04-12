Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 kazançla 2.463,76 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi 2.474,70 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,65 puan artarken, toplam işlem hacmi 60,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,43 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,98 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,83 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.474,70 puana, kapanış rekorunu da 2.463,76 puana taşıdı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,34, sanayi endeksi yüzde 0,62 ve hizmetler endeksi yüzde 0,81 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 18,56 puan ve yüzde 0,68 yükselişle 2.749,92 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 49’u prim yaptı, 43’ü geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Akbank ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık yüzde 1,2 artarken, yıllık bazda yüzde 8,5 ile Aralık 1981’den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi.

Analistler, enflasyon baskısı sonucu merkez bankalarının “şahin” tutumunu devam ettireceği beklentilerinin devam etmesine karşın bugün açıklanan ABD enflasyon verileri sonrası piyasalarda sakinleşme gözlendiğini ifade etti.

Avrupa borsalarında düşüş eğiliminin sürmesi ile bugün dalgalı seyreden Borsa İstanbul’un daha sonra yükselişe geçerek pozitif ayrıştığını aktaran analistler, yarın Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda ile ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının öne çıkacağını söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi, İngiltere’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Çin’de dış ticaret dengesinin öne çıkacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 puanın direnç, 2.410 ve 2.390 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,35 değer kaybederek 456,65 puana geriledi.

İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 azalarak 7.576,66 puana, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,48 düşerek 14.124,95 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 değer kaybıyla 6.537,41 puana ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,33 gerileyerek 24.667,27 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.35 itibarıyla yüzde 0,37 düşerek 1,084 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa’da yatırımcılar, Rusya-Ukrayna savaşını, enflasyon endişelerini ve Alman banka hisselerindeki satışları olumsuz karşıladı.

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık yüzde 1,2 artarken, yıllık bazda yüzde 8,5 ile Aralık 1981’den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi.

Alman bankaları Deutsche Bank ve Commerzbank’ın büyük bir yatırımcıyı kaybettiği ortaya çıktı. Yatırımcının söz konusu bankalarda yüzde 5’i aşan satış için yetkilendirme yapmasının ardından Avrupa’da banka hisseleri geriledi.

Deutsche Bank hisseleri yüzde 9,4, Commerzbank hisseleri de yüzde 8,5 oranında düştü.