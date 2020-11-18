Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 2,78 değer kazanarak günü 1.294,72 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 35 puan artarken, toplam işlem hacmi 35,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 5,05, holding endeksi yüzde 2,41 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yüzde 7,75 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 0,27 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde yükselerek 1.294,72 puanla tüm zamanların en yüksek kapanış performansını gösterdi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “ekonomide yeni dönem” açıklamalarının etkisiyle Türk varlıklarına ilginin arttığını söyledi. Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.310 ve 1.320 seviyelerinin direnç, 1.280 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans’ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını öngörürken, ekonomistlerin beklentilerinin medyanı 475 baz puan oldu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında yer aldı.

AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE KAPANDI *

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,44 artışla 390,54 puana çıktı.

İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 artarak 6.385,24 puana, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,52 değer kazanarak 13.201,89 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,52’lik artışla 5.511,45 puana, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,87’lik yükselişle 21.622,66 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.43 itibarıyla yüzde 0,04’lük yükselişle 1,187 seviyelerinden işlem gördü.

Kovid-19 vaka sayılarındaki artış ve buna paralel gündeme gelen tedbirlerin ekonomideki toparlanmaya ilişkin endişeleri artırmasına karşın, aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmelerle Avrupa borsalarında endeksler pozitif bir seyir izledi.

BioNTech AŞISI YÜZDE 95 ETKİLİ *

Amerikan ilaç firması Pfizer, BioNTech ile Kovid-19’a karşı geliştirdiği aşının 3’üncü aşama denemelerini sonuçlandırdığını ve aşının virüse karşı yüzde 95 etkili olduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, aşının risk altındaki gruplara acil tatbiki için birkaç gün içinde FDA’ya başvurulacağı ve dünya genelindeki diğer ilgili kurumlarla da veri paylaşımı yapılacağı aktarıldı.