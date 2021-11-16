Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,99 değer kaybederek günü 1.685,60 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,89 puan azalırken, toplam işlem hacmi 35,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,6 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 5,31 ile inşaat oldu.

Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul’da, 1.725,02 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti ve günü önceki kapanışın yüzde 0,99 altında 1.685,60 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,46, sanayi endeksi yüzde 1,37, hizmetler endeksi yüzde 1,44 ve teknoloji endeksi yüzde 1,59 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 16,29 puan ve yüzde 0,88 düşüşle 1.843,47 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25’i prim yaptı, 71’i geriledi.

Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Petkim ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, artan döviz kurları ve ABD’nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş eğiliminin pay piyasalarında satış baskısına neden olduğunu bildirdi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve İngiltere’de enflasyon verilerinin takip edileceğini söyledi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve enflasyon baskılarıyla oynaklığın arttığı tahvil piyasalarındaki gelişmelerin de yatırımcıların odağında olacağını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.720 puanın direnç, 1.660 ve 1.620 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 4.078.186.816 Yapı ve Kredi Bankası 3.151.469.853 Akbank 2.863.034.361 Petkim 2.410.855.176 Türk Hava Yolları 1.821.641.594 İş Bankası (C) 1.548.271.632 Şişe Cam 1.246.932.900 Tüpraş 1.202.777.261 Koza Altın 956.941.844 ASELSAN 854.288.469 Sabancı Holding 777.343.813 Ereğli Demir Çelik 777.044.334 Gübre Fabrikaları 773.852.734 Kardemir (D) 743.997.869 Vakıflar Bankası 710.733.888 SASA Polyester 655.018.793 Koç Holding 613.680.413 Halkbank 559.199.510 BİM Mağazalar 524.753.373 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 503.201.462

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 72,35 68,90 5,01 Aksa Enerji 7,73 7,37 4,88 Global Yatırım Holding 2,13 2,04 4,41 Selçuk Ecza Deposu 9,84 9,43 4,35 Garanti Bankası 12,07 11,63 3,78 Anadolu Grubu Holding 31,76 30,68 3,52 Migros Ticaret 41,20 39,82 3,47 Doğuş Otomotiv 43,90 42,50 3,29 Kervan Gıda 12,15 11,77 3,23 Karsan Otomotiv 3,78 3,70 2,16 Bera Holding 10,27 10,07 1,99 Kerevitaş Gıda 4,28 4,20 1,90 Tekfen Holding 17,11 16,81 1,78 ARD Bilişim Teknolojileri 50,70 50,05 1,30 Koza Madencilik 18,38 18,21 0,93 Ziraat GMYO 2,32 2,30 0,87 Akbank 7,03 6,97 0,86 Aksa 23,84 23,64 0,85 Parsan 32,32 32,06 0,81 Çemtaş 15,38 15,26 0,79

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK AZALAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,58 1,72 -8,14 Şekerbank 1,16 1,24 -6,45 Halkbank 4,70 5,01 -6,19 Enka İnşaat 12,35 13,16 -6,16 Albaraka Türk 2,01 2,14 -6,07 Vakıflar Bankası 3,81 4,04 -5,69 Mavi Giyim 77,50 81,70 -5,14 Gözde Girişim 7,66 8,01 -4,37 Biotrend Çevre ve Enerji 21,14 22,06 -4,17 Emlak Konut GMYO 2,09 2,18 -4,13 İskenderun Demir Çelik 15,86 16,48 -3,76 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,26 6,50 -3,69 Ford Otosan 212,30 220,30 -3,63 Doğan Holding 2,84 2,94 -3,40 İş Finansal Kiralama 3,24 3,35 -3,28 Ereğli Demir Çelik 19,50 20,16 -3,27 Tümosan Motor ve Traktör 16,39 16,94 -3,25 Türk Traktör 177,10 183,00 -3,22 Kardemir (D) 7,51 7,74 -2,97 İş GMYO 2,40 2,47 -2,83

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)