BIST 100’de bugün en çok değer kazanan 20 hisse (1 Şubat)… Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|22,48
|20,44
|9,98
|Ford Otosan
|158,20
|143,90
|9,94
|Çimsa
|24,34
|22,14
|9,94
|GSD Holding
|2,55
|2,32
|9,91
|Odaş Elektrik
|4,14
|3,79
|9,23
|Koza Altın
|124,10
|115,40
|7,54
|Otokar
|419,10
|392,00
|6,91
|Kerevitaş Gıda
|6,71
|6,32
|6,17
|İndeks Bilgisayar
|20,40
|19,42
|5,05
|Koza Madencilik
|16,10
|15,45
|4,21
|Selçuk Ecza Deposu
|13,32
|12,79
|4,14
|Tofaş Oto. Fab.
|37,62
|36,20
|3,92
|Çemtaş
|17,14
|16,50
|3,88
|Karsan Otomotiv
|5,40
|5,21
|3,65
|Halk GMYO
|4,13
|3,99
|3,51
|İpek Doğal Enerji
|13,14
|12,70
|3,46
|Özak GMYO
|5,15
|4,98
|3,41
|Anadolu Grubu Holding
|28,12
|27,22
|3,31
|Mavi Giyim
|54,70
|53,00
|3,21
|Enerjisa Enerji
|12,18
|11,82
|3,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
- Borsada gün sonu: BIST 100’de en çok işlem gören 20 hisse
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
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SEKTÖR ENDEKSLERİNİN DEĞİŞİM ORANI
Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük (1 Şubat) değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.413
|1,66
|BIST SINAİ
|2.514
|1,48
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.157
|1,43
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.011
|0,08
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.095
|1,24
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.915
|-0,25
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.107
|2,70
|BIST METAL ANA
|4.286
|0,06
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.755
|3,60
|BIST MADENCİLİK
|1.709
|5,94
|BIST HİZMETLER
|1.209
|0,83
|BIST ELEKTRİK
|98
|5,09
|BIST ULAŞTIRMA
|1.629
|-0,38
|BIST TURİZM
|392
|-1,38
|BIST TİCARET
|3.619
|0,23
|BIST İLETİŞİM
|407
|0,85
|BIST SPOR
|1.003
|0,34
|BIST İNŞAAT
|1.607
|1,14
|BIST MALİ
|1.575
|1,84
|BIST BANKA
|1.448
|1,49
|BIST SİGORTA
|6.812
|-0,04
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.042
|-0,89
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.355
|2,18
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|723
|2,57
|BIST TEKNOLOJİ
|2.014
|1,30
|BIST BİLİŞİM
|897
|2,07
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.309
|0,61
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