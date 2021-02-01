BIST 100’de bugün en çok değer kazanan 20 hisse (1 Şubat)… Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 22,48 20,44 9,98 Ford Otosan 158,20 143,90 9,94 Çimsa 24,34 22,14 9,94 GSD Holding 2,55 2,32 9,91 Odaş Elektrik 4,14 3,79 9,23 Koza Altın 124,10 115,40 7,54 Otokar 419,10 392,00 6,91 Kerevitaş Gıda 6,71 6,32 6,17 İndeks Bilgisayar 20,40 19,42 5,05 Koza Madencilik 16,10 15,45 4,21 Selçuk Ecza Deposu 13,32 12,79 4,14 Tofaş Oto. Fab. 37,62 36,20 3,92 Çemtaş 17,14 16,50 3,88 Karsan Otomotiv 5,40 5,21 3,65 Halk GMYO 4,13 3,99 3,51 İpek Doğal Enerji 13,14 12,70 3,46 Özak GMYO 5,15 4,98 3,41 Anadolu Grubu Holding 28,12 27,22 3,31 Mavi Giyim 54,70 53,00 3,21 Enerjisa Enerji 12,18 11,82 3,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

SEKTÖR ENDEKSLERİNİN DEĞİŞİM ORANI

Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük (1 Şubat) değişim oranları şöyle: