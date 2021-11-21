Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 6,03 kazançla 1.737,33 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.672,35 puanı, en yüksek 1.759,19 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 8,84 artışla 1.709,37 puana, Sanayi Endeksi yüzde 5 primle 2.998,09 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,66 kazançla 1.320,02 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 5,21 artışla 2.198,06 puana yükseldi.

– Gözde Girişim en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 22,22 ile Gözde Girişim oldu. Onu yüzde 17,68 ile Şişecam, yüzde 14,89 ile Yapı Kredi Bankası izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 6,41 ile Pegasus, yüzde 5,10 ile Erbosan, yüzde 4,10 ile Türk Hava Yolları şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul’da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 16 milyar 395 milyon lirayla Garanti Bankası, 11 milyar 514 milyon lirayla Petkim, 11 milyar 507 milyon lirayla Türk Hava Yolları yer aldı.

​​​​​​​Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 78 milyar 253 milyon lirayla Ford Otosan, 74 milyar 340 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik ve 71 milyar 456 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

– Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 11,95 artışla 665 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 11,92 kazançla 4 bin 403 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 11,62 değer kazanarak 11,1250 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 10,42 artışla 12,5840 lira oldu.

Geçen hafta 13,3730 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 12,35 kazançla 15,0240 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 11,42 değer kazanarak 12,0560 liradan alıcı buldu.

– Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,81, bireysel emeklilik fonları yüzde 4,70 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 10,73 ile borsa yatırım fonları oldu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, “en fazla değer kazanan”, “en fazla değer kaybeden” ve “işlem hacmi en yüksek” hisseler şöyle sıralandı: