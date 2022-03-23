Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kaybederek 2.183,10 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,71 puan azalırken, toplam işlem hacmi 33,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,27 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 5,66 ile turizm oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,44, sanayi endeksi yüzde 0,02, teknoloji endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti, hizmetler endeksi ise yatay seyirle kapandı

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 11,73 puan ve yüzde 0,48 düşüşle 2.431,21 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39’u prim yaptı, 54’ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik ve Hektaş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YARIN HANGİ VERİLER TAKİP EDİLECEK?

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti,

Yarın ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve Japonya Merkez Bankası toplantı tutanaklarının piyasaların odağında olacağını aktardı.

Analistler, veri gündeminde yurt içinde TCMB haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi, Almanya ve İngiltere’de açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD’de dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.220 puanın direnç, 2.130 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.