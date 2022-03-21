Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,43 değer kazanarak 2.175,03 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,76 puan artarken, toplam işlem hacmi 26,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,03 ve holding endeksi yüzde 1,88 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,69 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,58 ile spor oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,62, sanayi endeksi yüzde 1,52, hizmetler endeksi yüzde 0,69 ve teknoloji endeksi yüzde 3,69 değer kazandı.

BIST 100’DE 85 HİSSE PRİM YAPTI, 10’U GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 32,44 puan ve yüzde 1,35 yükselişle 2.436,48 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 85’i prim yaptı, 10’u geriledi.

Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının fiyatlamalar üzerindeki etkisinin devam ettiğini belirtti.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını ifade eden analistler, veri gündeminde de yurt içinin sakin olacağını yurt dışında ise Richmond Fed sanayi endeksinin öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.170 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş isteğinin güçlenebileceğini bildirdi.

– Altının onsu 1.934,15 dolar

​​​​​​​Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.934,15 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,50 kayıpla 910 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,8056 lira, satışta 14,8649 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,7537 lira, satışta 14,8128 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,91’den, bileşik getirisi de yüzde 25,34’ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1046, sterlin/dolar paritesi 1,3201, dolar/yen paritesi de 119,18 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 4,65 yükselişle 111,33 dolardan işlem görüyor.