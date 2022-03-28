Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,14 değer kaybıyla 2.172,48 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,03 puan azalırken, toplam işlem hacmi 28,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,39 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,72 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 3,48 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,25, hizmetler endeksi yüzde 0,4 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,43, teknoloji endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 12,86 puan ve yüzde 0,53 düşüşle 2.399,98 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61’i prim yaptı, 36’sı geriledi.

Türk Hava Yolları, SASA Polyester, Karsan Otomotiv, Kardemir (D) ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının küresel bazda fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini kaydederek, pay piyasalarında dalgalı bir seyrin hakim olduğunu ifade etti.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını bildiren analistler, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası genel kurul toplantısında TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun açıklamalarının takip edileceğini söyledi.

Veri gündeminde yurt içinin sakin olduğunu kaydeden analistler, yurt dışında ise ABD’de tüketici güven endeksi, JOLTS açık iş sayısı ve konut satışları, Japonya’da işsizlik oranı, Almanya’da GfK tüketici güven endeksinin öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.150 ve 2.130 seviyelerinin destek, 2.195 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

– Altının onsu 1.937,00 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.937,00 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,90 kayıpla 920 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,8117 lira, satışta 14,8710 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,7964 lira, satışta 14,8557 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,33’ten, bileşik getirisi de yüzde 25,81’den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0976, sterlin/dolar paritesi 1,3093, dolar/yen paritesi de 123,42 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 5,50 gerileyerek 110,05 dolardan işlem görüyor.