Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,56 değer kazanarak 2.042,70 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,35 puan artarken, toplam işlem hacmi 38,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,68, holding endeksi yüzde 2,80 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,03 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,76 ile madencilik oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,80, sanayi endeksi yüzde 0,57, hizmetler endeksi yüzde 2,02 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 1,96 değer kaybetti.

78 HİSSE PRİM YAPTI, 18’İ GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 31,52 puan ve yüzde 1,40 yükselişle 2.289,94 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 78’i prim yaptı, 18’i geriledi.

Türk Hava Yolları, Kardemir (D), SASA Polyester, Garanti Bankası ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının küresel pay piyasalarında başlıca risk faktörü olmaya devam ettiğini ancak iki ülke arasında diplomasinin artabileceğine ilişkin haber akışının pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER İZLENECEK?

Petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarının seyrinin de yatırımcılar tarafından yakından izlendiğini ifade eden analistler, yarın Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararının piyasaların odağında olacağını aktardı.

ECB’nin politika faizini değiştirmesinin beklenmediğini belirten analistler, beklentilerin bankanın bu sene 1 faiz artışı yapacağı yönünde olduğunu aktardı. Beklentiler, daha önce ECB’nin bu sene 2 faiz artışı yapacağı yönündeydi.

Analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde işsizlik oranı ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD’de enflasyonun öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.090 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

– Altının onsu 1.994,70 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.994,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 kazançla 941 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,5959 lira, satışta 14,6544 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,4626 lira, satışta 14,5206 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,93’ten, bileşik getirisi de yüzde 25,36’dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1035, sterlin/dolar paritesi 1,3172, dolar/yen paritesi de 115,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 5,65 düşüşle 120,09 dolardan işlem görüyor.