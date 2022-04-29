Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazancıyla 2.430,55 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,13 puan artarken, toplam işlem hacmi 34,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,56 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,63 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,19 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 5,71 ile iletişim oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,05, sanayi endeksi yüzde 1,07 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,75, teknoloji endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,36 puan ve yüzde 0,09 düşüşle 2.704,44 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 62’si prim yaptı, 36’sı geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Şişecam, Akbank ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BORSA TEKRAR NE ZAMAN İŞLEME AÇILIYOR?

Borsa İstanbul, hafta sonu ve Ramazan Bayramı tatillerinin ardından 5 Mayıs Perşembe günü tekrar işleme açılacak.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, devam eden jeopolitik riskler, merkez bankalarına yönelik sıkılaştırma beklentileri ve büyümeye dair artan kaygılarla küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini belirterek, açıklanan şirket bilançolarının etkilerinin de takip edildiğini ifade etti.

Dün yaklaşık 20 yılın zirvesini gören dolar endeksinin bundan sonraki seyrinin de piyasaların yönü açısından önem taşıdığını vurgulayan analistler, haftaya Fed ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararlarının piyasaların odağında olacağını kaydetti.

Veri gündeminde yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD’de istihdam raporu, fabrika siparişleri, ADP istihdam raporu, ABD’de ve Avrupa’da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.370 seviyesinin destek, 2.490 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

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