Popüler kripto para Bitcoin ilk kez 20 bin dolar seviyesini geçerek rekor kırdı.

Bitcoin ilk kez 20 bin doları aşarak önemli bir seviyeyi geride bırakmış oldu. Fiyatı bu yıl iki katını aşan dünyanın en büyük kripto parası Çarşamba günkü işlemlerde yüzde 3.8 yükselişle 20,154 doları gördü. Bitcoin’in fiyatı bu yıl neredeyse üçe katladı.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre kripto para şirketi Nexo’nun kurucusu ve idari ortağı Antoni Trenchev, “Belli bir seviyeye geldi ve odak 30 bin dolarlık bir sonraki yuvarak sayıya kayıyor. Bu Bitcoin için yeni bir faslın başlangıcı” dedi.