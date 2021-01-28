Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 2,14 değer kazanarak günü 1.498,32 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,32 puan artarken, toplam işlem hacmi 35,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 2,02, holding endeksi yüzde 1,29 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,74 ile kimya, petrol, plastik, tek kaybettiren ise yüzde 0,14 ile iletişim oldu.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 26,65 puan ve yüzde 1,69 yükselişle 1.601,87 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 93’ü prim yaptı, 6’sı geriledi. Garanti BBVA, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Koza Altın İşletmeleri, Şişecam, Odaş Elektrik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
ANALİST YORUMU NE?
AA’nın görüşünü aktardığı analistler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal’ın enflasyonda yüzde 5’lik hedefe ulaşana kadar ihtiyatlı para politikası duruşunun korunacağı ve gerekirse ek sıkılaştırma yapılacağını vurgulamasının ardından döviz kurlarının gerilediğini, bunun da pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
- Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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YARIN HANGİ VERİLER VAR?
Yarın yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD’de tüketici güven endeksi , PCE fiyat endeksi, Almanya’da büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 seviyesinin destek, 1.520,00 seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.
BIST100’DE İŞLEM HACMİ SIRALAMASI
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.341.999.431
|Emlak Konut GMYO
|2.153.299.418
|Koza Altın
|1.667.896.512
|Şişe Cam
|1.556.868.000
|Odaş Elektrik
|1.548.235.189
|Kardemir (D)
|1.452.549.762
|Türk Hava Yolları
|1.251.933.946
|Karsan Otomotiv
|1.067.676.153
|Yapı ve Kredi Bank.
|982.159.659
|Doğan Holding
|944.731.698
|Akbank
|844.587.396
|T.S.K.B.
|805.004.585
|Aselsan
|775.440.636
|Gübre Fabrik.
|769.902.001
|Petkim
|721.085.089
|Turkcell
|699.171.433
|Vakıflar Bankası
|617.647.601
|Otokar
|614.430.776
|Hektaş
|544.968.512
|Arçelik
|494.893.275
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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