Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 2,14 değer kazanarak günü 1.498,32 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,32 puan artarken, toplam işlem hacmi 35,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,02, holding endeksi yüzde 1,29 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,74 ile kimya, petrol, plastik, tek kaybettiren ise yüzde 0,14 ile iletişim oldu.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 26,65 puan ve yüzde 1,69 yükselişle 1.601,87 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 93’ü prim yaptı, 6’sı geriledi. Garanti BBVA, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Koza Altın İşletmeleri, Şişecam, Odaş Elektrik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

AA’nın görüşünü aktardığı analistler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal’ın enflasyonda yüzde 5’lik hedefe ulaşana kadar ihtiyatlı para politikası duruşunun korunacağı ve gerekirse ek sıkılaştırma yapılacağını vurgulamasının ardından döviz kurlarının gerilediğini, bunun da pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD’de tüketici güven endeksi , PCE fiyat endeksi, Almanya’da büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 seviyesinin destek, 1.520,00 seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

BIST100’DE İŞLEM HACMİ SIRALAMASI

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.341.999.431 Emlak Konut GMYO 2.153.299.418 Koza Altın 1.667.896.512 Şişe Cam 1.556.868.000 Odaş Elektrik 1.548.235.189 Kardemir (D) 1.452.549.762 Türk Hava Yolları 1.251.933.946 Karsan Otomotiv 1.067.676.153 Yapı ve Kredi Bank. 982.159.659 Doğan Holding 944.731.698 Akbank 844.587.396 T.S.K.B. 805.004.585 Aselsan 775.440.636 Gübre Fabrik. 769.902.001 Petkim 721.085.089 Turkcell 699.171.433 Vakıflar Bankası 617.647.601 Otokar 614.430.776 Hektaş 544.968.512 Arçelik 494.893.275

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)