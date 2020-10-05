Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,37 değer kazanarak günü 1.160,71 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,68 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,68, holding endeksi yüzde 1,07 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 3,78 ile bilişim oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, enflasyonun beklentilerden iyi gelmesinin ardından analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.155 seviyesini aşarak 1.160,00 puanın üzerine çıktı.

ANALİSTLERİN YORUMU NE? *

AA’nın haberine göre analistler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlık durumuna ilişkin olumlu haber akışının küresel risk iştahını desteklediğini ancak Avrupa’da artan vakalara karşı önlemlerin bölgesel olarak artırılacağı bilgisinin risk iştahını görece törpülediğini belirtti.

YARIN HANGİ VERİLER TAKİP EDİLECEK? *

Yarın yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın düzenleyeceği tahvil ihaleleri, yurt dışında ise ABD’de JOLTS açık iş sayısı ve dış ticaret dengesi, Almanya’da fabrika siparişleri ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini ifade eden analistler, jeopolitik gelişmeler ve Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 1.120 puanın kısa vadeli görünüm açısından önemli destek, 1.155 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.180 puanın önemli direnç seviyesi olduğunu kaydetti.