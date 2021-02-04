4 Şubat Borsada gün sonu rakamları… Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,09 değer kazanarak günü 1.534,90 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,35 puan artarken, toplam işlem hacmi 27,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,47 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,13 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,71 ile madencilik oldu.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,18 puan ve yüzde 0,07 azalışla 1.627,73 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46’sı prim yaptı, 52’si geriledi. Şişecam, Garanti BBVA, Kardemir (D), Karsan Otomotiv, Doğan Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YARIN HANGİ VERİLER TAKİP EDİLECEK?

Analistler, ABD’de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Yarın yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD’nin istihdam raporumdaki veriler başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.505 puanın üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğiliminin korunabileceğini, 1.570 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

ALTIN VE DÖVİZ

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,3 azalışla 415 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,1274 lira, satışta 7,1560 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,1448 lira, satışta 7,1735 lira olarak belirlemişti.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Hektaş 29,62 26,94 9,95 Kordsa Teknik Tekstil 23,88 22,20 7,57 Brisa 26,92 25,30 6,40 Ege Endüstri 1.770,80 1.670,00 6,04 Verusa Holding 62,05 58,55 5,98 Aksa Enerji 10,95 10,38 5,49 Bizim Mağazaları 16,40 15,63 4,93 Anadolu Grubu Holding 29,90 28,56 4,69 Good-Year 8,94 8,57 4,32 Pınar Süt 27,12 26,18 3,59 Doğuş Otomotiv 36,36 35,16 3,41 İskenderun Demir Çelik 11,84 11,45 3,41 Gözde Girişim 7,28 7,06 3,12 Kartonsan 78,10 75,90 2,90 Ege Gübre 223,40 217,20 2,85 Vestel 27,02 26,28 2,82 Türk Telekom 8,58 8,35 2,75 İş Fin.Kir. 4,22 4,11 2,68 Anadolu Efes 25,54 24,88 2,65 Migros Ticaret 46,64 45,44 2,64

BIST 100’DE EN ÇOK AZALAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: