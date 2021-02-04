4 Şubat Borsada gün sonu rakamları… Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,09 değer kazanarak günü 1.534,90 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,35 puan artarken, toplam işlem hacmi 27,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,47 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,13 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,71 ile madencilik oldu.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,18 puan ve yüzde 0,07 azalışla 1.627,73 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46’sı prim yaptı, 52’si geriledi. Şişecam, Garanti BBVA, Kardemir (D), Karsan Otomotiv, Doğan Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
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YARIN HANGİ VERİLER TAKİP EDİLECEK?
Analistler, ABD’de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.
Yarın yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD’nin istihdam raporumdaki veriler başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.505 puanın üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğiliminin korunabileceğini, 1.570 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.
ALTIN VE DÖVİZ
Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,3 azalışla 415 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,1274 lira, satışta 7,1560 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,1448 lira, satışta 7,1735 lira olarak belirlemişti.
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hektaş
|29,62
|26,94
|9,95
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,88
|22,20
|7,57
|Brisa
|26,92
|25,30
|6,40
|Ege Endüstri
|1.770,80
|1.670,00
|6,04
|Verusa Holding
|62,05
|58,55
|5,98
|Aksa Enerji
|10,95
|10,38
|5,49
|Bizim Mağazaları
|16,40
|15,63
|4,93
|Anadolu Grubu Holding
|29,90
|28,56
|4,69
|Good-Year
|8,94
|8,57
|4,32
|Pınar Süt
|27,12
|26,18
|3,59
|Doğuş Otomotiv
|36,36
|35,16
|3,41
|İskenderun Demir Çelik
|11,84
|11,45
|3,41
|Gözde Girişim
|7,28
|7,06
|3,12
|Kartonsan
|78,10
|75,90
|2,90
|Ege Gübre
|223,40
|217,20
|2,85
|Vestel
|27,02
|26,28
|2,82
|Türk Telekom
|8,58
|8,35
|2,75
|İş Fin.Kir.
|4,22
|4,11
|2,68
|Anadolu Efes
|25,54
|24,88
|2,65
|Migros Ticaret
|46,64
|45,44
|2,64
BIST 100’DE EN ÇOK AZALAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|25,50
|27,00
|-5,56
|Selçuk Ecza Deposu
|13,58
|14,00
|-3,00
|Özak GMYO
|5,24
|5,39
|-2,78
|Aygaz
|17,70
|18,20
|-2,75
|Logo Yazılım
|139,60
|143,50
|-2,72
|GSD Holding
|2,56
|2,63
|-2,66
|Türk Traktör
|178,00
|182,60
|-2,52
|Deva Holding
|31,00
|31,76
|-2,39
|Tat Gıda
|11,42
|11,66
|-2,06
|Koza Madencilik
|15,68
|16,00
|-2,00
|Vakıflar Bankası
|4,41
|4,50
|-2,00
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,95
|3,01
|-1,99
|Koza Altın
|121,50
|123,90
|-1,94
|Akçansa
|19,62
|20,00
|-1,90
|Enka İnşaat
|7,94
|8,09
|-1,85
|Albaraka Türk
|2,15
|2,19
|-1,83
|Garanti Bankası
|9,92
|10,10
|-1,78
|Kerevitaş Gıda
|6,72
|6,84
|-1,75
|Çemtaş
|16,92
|17,22
|-1,74
|Türkiye Sigorta
|7,51
|7,64
|-1,70
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