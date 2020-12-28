Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,93 artışla günü 1.439,29 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.442,79 puanla da rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 25,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,21 ile metal eşya makina, en çok kaybettiren ise yüzde 2,15 ile spor oldu.

Döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisiyle gün boyu alıcılı seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü 1.439,29 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.442,79 puanla da rekor seviyeyi gördü.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,44 puan ve yüzde 0,66 kazançla 1.585,93 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 67’si prim yaptı, 29’u geriledi.

Gübre Fabrikaları, Koza Altın, Şişecam, Kardemir (D) ve Borusan en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE? YARIN HANGİ VERİLER VAR? *

Analistler, ABD’de teşvik paketinin onaylanması ve AB ile İngiltere’nin, Brexit sonrası ticaret ilişkileri belirleyecek anlaşma üzerinde uzlaşı sağlamasının ardından gündemin hafiflediğini belirtti. Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.455 seviyesinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ALTIN ONSU *

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.890,25 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,30 düşüşle 451 bin liradan tamamladı.

DÖVİZ KURU *

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,4686 lira, satışta 7,4985 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,5465 lira, satışta 7,5767 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2225, sterlin/dolar paritesi 1,3485, dolar/yen paritesi de 103,73 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,22 artarak 51,38 dolardan işlem görüyor.​​​​​​​