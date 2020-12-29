Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,42 artışla günü 1.459,69 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,40 puan artarken, toplam işlem hacmi 29,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,99 ve holding endeksi yüzde 1,76 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,38 ile metal eşya makina, en çok kaybettiren ise yüzde 2,30 ile spor oldu.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 28,77 puan ve yüzde 1,81 yükselişle 1.614,70 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 56’sı prim yaptı, 43’ü geriledi.
Gübre Fabrikaları, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Kartonsan en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisiyle gün boyu alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü 1.459,69 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
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ANALİSTLERİN YORUMU NE? YARIN HANGİ VERİLER VAR? *
AA’nın görüşünü aktardığı analistler, Birleşik Krallık’ın, Brexit sonrası Avrupa Birliği (AB) ile vardığı anlaşmanın ardından ilk Serbest Ticaret Anlaşması’nı (STA) Türkiye ile imzalamasının ikili ilişkileri daha da derinleştirme yönünde ilk adım olduğunu belirtti. Yarın yurt içinde motorlu kara taşıtları istatistikleri, yurt dışında ise ABD’de toptan satış stokları ve Chicago PMI verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.470 seviyesinin direnç, 1.420 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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ALTIN *
Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,20 düşüşle 445 bin 500 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,4011 lira, satışta 7,4308 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,4686 lira, satışta 7,4985 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2248, sterlin/dolar paritesi 1,3483, dolar/yen paritesi de 103,58 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,86 kazanımla 51,40 dolardan işlem görüyor.
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