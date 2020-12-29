Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,42 artışla günü 1.459,69 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,40 puan artarken, toplam işlem hacmi 29,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,99 ve holding endeksi yüzde 1,76 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,38 ile metal eşya makina, en çok kaybettiren ise yüzde 2,30 ile spor oldu.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 28,77 puan ve yüzde 1,81 yükselişle 1.614,70 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 56’sı prim yaptı, 43’ü geriledi.

Gübre Fabrikaları, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Kartonsan en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisiyle gün boyu alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü 1.459,69 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.