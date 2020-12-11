Brent petrolün varil fiyatı mart ayında bu tarafa en yüksek düzeye ulaştı. Koronavirüs aşısı çalışmalarıyla ekonomilerde toparlanma ve petrol talebinde artış beklentisiyle brent petrolün varili 50 doları geçti. Brent petrolün varili, bugün itibarıyla 50,04 dolar oldu.

Dünya petrol piyasasına yön veren petrol olarak bilinen Brent’in varil fiyatı, aşının talepte toparlanmaya hız kazandıracağı beklentileriyle, varil başına 50 doları aşarak, pandeminin başladığı marttan bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 50 dolar sınırında işlem görüyor.

Petrol fiyatlarındaki tırmanışı, Birleşik Krallık’ta hafta başında başlayan ve genişleyerek sürdürülen yaygın aşılama çalışmaları ve ABD’nin de aşılamaya yakında başlayacağına ilişkin açıklamalar destekledi.

Gelişmelerle, şubat teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.48 artışla 50.09 dolara, ocak ayı teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 2.46 artışla 46.64 dolara yükseldi.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA), 2020 yılı dördüncü çeyreği için 43 dolar olarak öngördüğü Brent petrol ortalama varil fiyatının, 2021 yılının tamamı için ortalama 49 dolara yükseleceğini açıkladı.

EIA’nın aralık ayı “Kısa Dönemli Enerji Görünümü” raporundaki öngörülere göre, Brent petrol fiyatları 2021 yılının ilk çeyreğinde varil başına 47 dolar olacak ve dördüncü çeyrekte varil başına ortalama 50 dolara yükselecek.