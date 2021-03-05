Bu hafta borsa ve dolar kazandırdı, altın ve euro kaybettirdi. Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,80, dolar/TL yüzde 1,19 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 1,74, avro/TL yüzde 0,31 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.491,13, en yüksek 1.553,96 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,80 artarak 1.541,98 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,74 kayıpla 411,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,73 azalışla 2.729,00 liraya geriledi. Geçen hafta 678,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 667,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,19 değer kazanarak 7,4940 liraya yükselirken, avro yüzde 0,31 azalarak 8,9550 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,76, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,59 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,58 ile hisse senedi fonları oldu.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 2.402.140.674 Garanti Bankası 1.534.023.320 Türk Hava Yolları 1.328.410.762 İndeks Bilgisayar 1.134.746.108 Kardemir (D) 1.073.837.123 Şişe Cam 948.783.408 Koza Altın 861.974.183 Emlak Konut GMYO 798.778.375 ASELSAN 763.309.257 Tüpraş 733.977.547 Odaş Elektrik 572.763.613 Doğan Holding 519.925.249 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 510.547.374 Gübre Fabrikaları 442.440.641 Ereğli Demir Çelik 434.314.798 Akbank 422.036.331 Pegasus 400.718.827 Yapı ve Kredi Bankası 364.921.672 İş Finansal Kiralama 362.026.114 Ford Otosan 358.513.038

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İndeks Bilgisayar 32,56 30,48 6,82 Aygaz 17,00 15,94 6,65 Oyak Çimento 8,26 7,87 4,96 Alarko GMYO 27,16 25,94 4,70 Tofaş Oto Fabrikası 39,08 37,60 3,94 Bagfaş 28,30 27,30 3,66 Enerjisa Enerji 11,65 11,28 3,28 MLP Sağlık 26,20 25,40 3,15 Pınar Süt 24,30 23,66 2,70 Petkim 6,02 5,89 2,21 Bim Mağazalar 67,90 66,45 2,18 Alarko Holding 12,22 11,96 2,17 Sabancı Holding 10,91 10,68 2,15 Doğan Holding 3,42 3,35 2,09 Vestel 30,46 29,96 1,67 Akiş GMYO 2,39 2,36 1,27 Borusan Mannesmann 32,00 31,60 1,27 Sok Marketler Ticaret 12,16 12,01 1,25 Emlak Konut GMYO 2,46 2,43 1,23 GSD Holding 2,56 2,53 1,19

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özak GMYO 5,81 6,19 -6,14 Gözde Girişim 7,47 7,73 -3,36 Doğuş Otomotiv 32,52 33,48 -2,87 Karsan Otomotiv 4,47 4,60 -2,83 Kartonsan 74,60 76,70 -2,74 Bera Holding 25,36 26,04 -2,61 Deva Holding 31,24 31,98 -2,31 Aksa 16,66 17,05 -2,29 Albaraka Türk 2,14 2,19 -2,28 Kordsa Teknik Tekstil 24,72 25,28 -2,22 Good-Year 8,95 9,15 -2,19 Türkiye Sigorta 6,89 7,04 -2,13 Alcatel Lucent Teletaş 38,82 39,60 -1,97 Arçelik 35,06 35,66 -1,68 Pegasus 88,05 89,55 -1,68 Ege Endüstri 1.542,30 1.567,60 -1,61 Garanti Bankası 9,25 9,40 -1,60 İş Yatırım Menkul Değerler 20,68 21,00 -1,52 Akçansa 18,80 19,08 -1,47 TAV Havalimanları 25,86 26,24 -1,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)