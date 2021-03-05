BIST 100 endeksi, en düşük 1.491,13, en yüksek 1.553,96 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,80 artarak 1.541,98 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,74 kayıpla 411,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,73 azalışla 2.729,00 liraya geriledi. Geçen hafta 678,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 667,00 liraya düştü.
- BIST 100 hisselerinin teknik analizi (5.3.2021)
- 11 kurumdan 41 hissede ‘al’ önerisi
- Köprünün Parlattığı Araziler: En çok hangi bölgeler değerlendi?
- Altın fiyatları için son beklentiler ne? 7 analistten yorum var
- Avrupa borsaları tahvil faiziyle düştü
Bu hafta ABD doları yüzde 1,19 değer kazanarak 7,4940 liraya yükselirken, avro yüzde 0,31 azalarak 8,9550 liraya geriledi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,76, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,59 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,58 ile hisse senedi fonları oldu.
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
- 2021’de rekor sayıda halka arz gelebilir:
- 50 şirket 37 bin 835 kişiyi istihdam edecek
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|2.402.140.674
|Garanti Bankası
|1.534.023.320
|Türk Hava Yolları
|1.328.410.762
|İndeks Bilgisayar
|1.134.746.108
|Kardemir (D)
|1.073.837.123
|Şişe Cam
|948.783.408
|Koza Altın
|861.974.183
|Emlak Konut GMYO
|798.778.375
|ASELSAN
|763.309.257
|Tüpraş
|733.977.547
|Odaş Elektrik
|572.763.613
|Doğan Holding
|519.925.249
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|510.547.374
|Gübre Fabrikaları
|442.440.641
|Ereğli Demir Çelik
|434.314.798
|Akbank
|422.036.331
|Pegasus
|400.718.827
|Yapı ve Kredi Bankası
|364.921.672
|İş Finansal Kiralama
|362.026.114
|Ford Otosan
|358.513.038
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İndeks Bilgisayar
|32,56
|30,48
|6,82
|Aygaz
|17,00
|15,94
|6,65
|Oyak Çimento
|8,26
|7,87
|4,96
|Alarko GMYO
|27,16
|25,94
|4,70
|Tofaş Oto Fabrikası
|39,08
|37,60
|3,94
|Bagfaş
|28,30
|27,30
|3,66
|Enerjisa Enerji
|11,65
|11,28
|3,28
|MLP Sağlık
|26,20
|25,40
|3,15
|Pınar Süt
|24,30
|23,66
|2,70
|Petkim
|6,02
|5,89
|2,21
|Bim Mağazalar
|67,90
|66,45
|2,18
|Alarko Holding
|12,22
|11,96
|2,17
|Sabancı Holding
|10,91
|10,68
|2,15
|Doğan Holding
|3,42
|3,35
|2,09
|Vestel
|30,46
|29,96
|1,67
|Akiş GMYO
|2,39
|2,36
|1,27
|Borusan Mannesmann
|32,00
|31,60
|1,27
|Sok Marketler Ticaret
|12,16
|12,01
|1,25
|Emlak Konut GMYO
|2,46
|2,43
|1,23
|GSD Holding
|2,56
|2,53
|1,19
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Özak GMYO
|5,81
|6,19
|-6,14
|Gözde Girişim
|7,47
|7,73
|-3,36
|Doğuş Otomotiv
|32,52
|33,48
|-2,87
|Karsan Otomotiv
|4,47
|4,60
|-2,83
|Kartonsan
|74,60
|76,70
|-2,74
|Bera Holding
|25,36
|26,04
|-2,61
|Deva Holding
|31,24
|31,98
|-2,31
|Aksa
|16,66
|17,05
|-2,29
|Albaraka Türk
|2,14
|2,19
|-2,28
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,72
|25,28
|-2,22
|Good-Year
|8,95
|9,15
|-2,19
|Türkiye Sigorta
|6,89
|7,04
|-2,13
|Alcatel Lucent Teletaş
|38,82
|39,60
|-1,97
|Arçelik
|35,06
|35,66
|-1,68
|Pegasus
|88,05
|89,55
|-1,68
|Ege Endüstri
|1.542,30
|1.567,60
|-1,61
|Garanti Bankası
|9,25
|9,40
|-1,60
|İş Yatırım Menkul Değerler
|20,68
|21,00
|-1,52
|Akçansa
|18,80
|19,08
|-1,47
|TAV Havalimanları
|25,86
|26,24
|-1,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Bir cevap yazın