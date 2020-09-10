ZZG Tech, dünyada ilk defa WhatsApp’tan alışveriş yapılmasını mümkün hale getiren bir teknoloji geliştirdi. Lila Assist isimli bu yazılım WhatsApp üzerinden siparişlerini alıyor, ürünü hazırlıyor, ödemeyi tahsil ediyor ve ürünün atılan konuma gönderilmesini sağlıyor.

Ayşegül Sakarya Pehlivan

asakarya@ekonomist.com.tr

ZZG Tech Kurucusu Ömer Balkaya, “Dijital dönüşümde yaşanan yüksek ivmenin de etkisiyle yıl sonunda yüzde 300 büyümeyi bulabileceğimizi öngörüyoruz’ diyor.

Instagram, Facebook, Messengergibi platformların ardından WhatsApp üzerinden de alışveriş mümkün hale geldi. ZZG Tech’in geliştirdiği LiLa Assist isimli yazılım, WhatsApp üzerinden siparişlerini alıyor, ürünü hazırlıyor, ödemeyi tahsil ediyor ve ürünün atılan konuma gönderilmesini sağlıyor.

ZZG Tech Kurucusu Ömer Balkaya, “Dünyada ilk defa, WhatsApp’tan alışveriş yapılması Lila Assist ile birlikte mümkün hale geldi. Özet şekilde anlatmak gerekirse LiLa Assist, bağlı bileşenleriyle birlikte anlık mesajlaşma ortamında alışveriş veya destek hizmetlerini otomatikleştirebileceğiniz, programlanabilen ve eğitilebilen sanal asistanlar geliştirilmesine olanak sağlıyor” diyor.

Facebook’un bu yazılımı bir başarı hikayesi olarak yayınladığını belirten Balkaya, dijital dönüşümde yaşanan yüksek ivmenin de etkisiyle yıl sonunda yüzde 300 büyüme hedeflediklerini söylüyor.

ZZG Tech ne zaman kuruldu, nasıl bir fikirle yola çıktınız?

ZZG’nin doğuşu anlık mesajlaşma platformlarının dijital dünyaya getirdiği paradigma değişiminin belirginleştiği 2017 yılına dayanıyor. Günümüzde sosyal ağlarla gelen paylaşım olgusunun aksine, geçmiş yerine bu anda gerçekleşmekte olanla ilgilenen anlık mesajlaşma, dijital iletişimin yeni omurgası oldu. ZZG, bu yeni mecranın gücünü fark eden işletmelere çözümler üretme vizyonuyla yola çıktı.

Bugün WhatsApp’ın 2 milyar, Messenger’ın 1.3 milyar, WeChat’in ise 1 milyar tekil kullanıcıyı aştığını göz önüne aldığımızda, tüketiciye dokunan hiçbir işletmenin buna kayıtsız kalamayacağını tahmin edebiliriz. ZZG olarak Lila markasıyla anlık mesajlaşma platformlarına dönük geliştirdiğimiz ürünlere olan ilgiye baktığımızda da bunu görebiliyoruz.

WhatsApp ile login, mesaj ve fotoğrafla ürün arama, sipariş oluşturma, hızlı ödeme gibi çözümlerle büyümeyi desteklerken, diğer yandan Lila Assist chatbot çözümüyle müşteri hizmetleri yükünü yani giderleri azaltıyoruz.

LiLa Assist’ten bahsedebilir misiniz?

Lila Assist’i anlatmadan önce hangi misyonla ortaya çıktığını ifade etmek isterim. Bunu şöyle bir analojiyle açıklayabiliriz; mesajlaşma platformlarının potansiyelini muazzam bir baraj gölüne benzetebilirsiniz; eğer barajın kapaklarını bir anda açarsanız büyük bir su baskınına maruz kalırsınız. Müşteri temsilci sayınız ne olursa olsun WhatsApp’tan gelen isteklere zamanında cevap vermeniz çok zordur.

Aynı anda binlerce müşteriyle görüşmek gerekebilir. Çok güçlü anlık mesajlaşma platformlarını sadece gerçek müşteri temsilcileriyle kullanmak, özellikle de büyük ölçekteki online işletmeler için neredeyse imkansızdır. Bu nedenle sanal asistanlar ve kural tabanlı otomatik yanıt sistemleri burada devreye girer. Lila Assist, anlık me-sajlaşma platformlarından gelen müşteri taleplerini, gerçek müşteri temsilcisinden önce karşılamanızı sağlayan bir sanal asistan / chatbot. Doğal dil işleme (NLP) alanında uzman mühendislerimiz tarafından üç yıllık bir AR-GE sürecinin sonunda geliştirildi.

Nasıl bir farklılık yarattınız?

Dünyada ilk defa, WhatsApp’tan alışveriş yapılması Lila Assist ile birlikte mümkün hale geldi. Özet şekilde anlatmak gerekirse LiLa Assist, bağlı bileşenleriyle birlikte anlık mesajlaşma ortamında alışveriş veya destek hizmetlerini otomatikleştirebileceğiniz, programlanabilen ve eğitilebilen sanal asistanlar geliştirilmesine olanak sağlıyor. Gururluyuz çünkü bir Türk şirketi olarak yüzde 100 yerli sermaye ile bu yazılımı geliştirdik. Facebook, bu yazılımımızı bir başarı hikayesi olarak yayınladı.

Satışlara nasıl bir katkı sağlıyor?

LiLa Assist sayesinde WhatsApp’tan metinle veya fotoğrafla sorguladığınız ürünlere ulaşabiliyorsunuz. Ürünün kendisi sistemde yoksa bile LiLa Assist bir içerik arama motoru gibi benzer sonuçlar getirebiliyor. Bu özellik sayesinde ziyaretçilerinizin alışveriş oranlarını yüzde 2’den yüzde 14’lere kadar yükseltebiliyoruz.

Yazılım yine What-sApp üzerinden siparişlerini alıyor, ürünü hazırlıyor, ödemeyi tahsil ediyor ve ürünün atılan konuma gönderilmesini sağlıyor. Bildiğiniz gibi web sitelerine kayıt olma, web siteleri ve kullanıcılar arasındaki en önemli engellerden biri olarak kabul ediliyor. Lila Asist’in WhatsApp ile login özelliği sayesinde kullanıcılar platformlarda kolay ve hızlı giriş yapabiliyor.

Otomatik kayıt sayesinde kullanıcıların bir WhatsApp mesajı göndermesi yeterli oluyor. Böylece kullanıcılar artık kayıt formlarını doldurmak zorunda kalmıyor. LiLa Assist, kayıt işlemini diyalog akışına dönüştürüyor.

Şirketlere ne gibi avantajlar sunuyorsunuz?

E-ticarette müşteri etkileşimi alanında bir paradigma değişikliği görüyoruz ve aslında tüketicilerin doğrudan güvenilir markalarla iletişim kurduğu bir dünya öngörüyoruz. E-ticaret (conversational-com-merce) veya sosyal ticaret (social com-merce) olarak anılan bu yeni alan müşteri-marka iletişiminin geleceği. ZZG bu iletişimi mümkün hale getirmekle kalmıyor aynı zamanda yönetilebilir olmasını da sağlıyor.

Destek verdiğimiz firmaların ölçeğine göre Lila platformunun farklı özelliklerini entegre ediyoruz. Orta ölçekli firmalar için WhatsApp ve Facebook Messenger entegrasyonu yapılabilen müşteri temsilcisi arayüzünün olduğu ürünümüz Lila omnichat hizmet veriyor. Sosyal ticarete hitap eden bu arayüz, çoklu kanal birleştirme ve sepet oluşturma özelliklerine sahip.

Yüksek trafik hacmi olan işletmeler için ise WhatsApp’taki anlık trafik artışlarına karşı ölçekleme altyapısı sağlayan Lila Connect ve Lila Assist’in yapay zeka destekli servislerini öneriyoruz.

2020 yılı büyüme hedefiniz nedir?

2020 yılı birçok ürünümüzün piyasada yaygınlaşmaya başlaması açısından çok verimli bir yıl oluyor. Belirlediğimiz büyüme hedefimiz yüzde 40 seviyesinde iken şimdiden bu orana ulaştık. Dijital dönüşümde yaşanan yüksek ivmenin de etkisiyle yılsonunda yüzde 300 büyümeyi bulabileceğimizi öngörüyoruz.

Yurt içinde büyük ölçekli yedi markayı, yurtdışında ise MENA bölgesinden üç ülkeyi portföyümüze alma aşamasındayız. Ayrıca KOBİ ölçeğinde işletmelere uygun WhatsApp C-Ticaret modülümüz oldukça ilgi çekti. Bu ürünün 2021 yılı sonunda 500 işletmede kullanıldığını görmek istiyoruz.