Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT çalışmasıyla ilgili son durumu açıkladı. Bilgin, “EYT meselesi masamızda. Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. Alternatif çözüm önerilerine çalışıyoruz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili açıklama yaptı.

Bilgin çalışmalardaki son durum hakkında şunları söyledi:

“Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesi masamızda. Türkiye’nin emekçileri endişe etmesinler. Türkiye’nin her bir sorunu önümüzde çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor. Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. Alternatif çözüm önerilerine çalışıyoruz.”

“DAHA FAZLA VERMEK İSTERDİK”

Memur ve memur emeklilerine yapılacak zamla ilgili konuşan Bilgin, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: “Yüzde 42’lik artış ciddi bir artıştır. Bu enflasyon şartları içerisinde çok yüksek değildir. Biz daha fazla vermek isterdik” dedi.

“AÇLIK SINIRI 3 BİN 600-4 BİN LİRA ARASINDA”

Açlık sınırıyla ilgili konuşan Bakan Bilgin şunları kaydetti: “Açlık sınırının 6 bin lira olduğunu kim söylüyor. Sendikalar kendince çalışma yapıyor. Bunlar bilimsel olarak yapılmış çalışmalar değil. Türkiye’deki açlık sınırı 3 bin 600 lira ile 4 bin lira arasındadır.”

“SÖZLEŞMELİ SORUNU SADELEŞTİRİLECEK”

Sözleşmeli sorununu sadeleştireceklerini belirten Bakan Bilgin, “Kadro haklarını vereceğiz. Bazı sözleşmelilere kamunun ihtiyacı var” dedi.