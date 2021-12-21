Fiyatı en çok takip edilen altın birimlerinden çeyrek altında salı günü sert düşüş…. Pazartesi günü 1600 seviyelerinin üzerine çıkan çeyrek altın salı günü 1200 seviyelerinin altını gördü. Peki, çeyrek altın ne kadar? İşte 21 Aralık itibarıyla altın fiyatları…

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 27,65 azalışla 744,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.203,00 lira, Cumhuriyet altını 4.924,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 27,65 düşüşle 744,00 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: