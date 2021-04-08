BLC Group, endüstri 4.0 ve atık yönetimi yatırımıyla aylık bin 200 ton üretim kapasitesine ulaşacak. Sektörde Çin yerine Türkiye’ye yönelen siparişlerle hızlı büyümeyi hedefleyen grup, 2021’de ihracatını yüzde 35 artırmayı ve 250 milyon TL ciroya ulaşmayı planlıyor.

Temelleri 1986 yılında atılan Kahramanmaraşlı BLC Group; tekstil, tekstil boyası, gıda, geri dönüşüm ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteriyor. 300 kişiye istihdam sağlayan grup bünyesinde; Moteks Modern Tekstil, Çabasan Tekstil Boya, ÇBS Balcı Gıda ve ÇBS Ambalaj şirketlerini barındırıyor.

Pandemi nedeniyle 2020’nin mart ortasından itibaren çalışanlarının sağlığına öncelik vererek üç ay kapılarını kapatıp üretime ara veren grup, geçen yılı 150 milyon TL ciro ve 2,5 milyon dolarlık ihracat ile kapattı.

2021 yılına ise daha iddialı hedeflerle girdiklerini belirten BLC Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Tekstilde 3 milyon Euro’luk teknoloji yatırımımızı hayata geçiriyoruz. Kapasite artışı ve otomasyon yatırımıyla Çabasan Tekstil’de aylık üretim kapasitemiz bin 200 tona ulaşacak.

Böylece Çin yerine Türkiye’ye yönelen siparişlerle hızla büyüyeceğiz’’ diyor. Bu yıl hem ciroda hem de ihracatta büyüme beklediklerini kaydeden Şahin Balcıoğlu, grup olarak 2021 yılında 250 milyon TL ciro hedeflediklerini ve yeni yatırımla birlikte ihracatta da yüzde 35 artış planladıklarını söylüyor.

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