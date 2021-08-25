Crypto Carbon Energy A.Ş. tarafından geliştirilen dijital varlık CYCE’un; Kazakistan ve Gambia’nın ardında yeni ülkelere açılımı için çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda Sierra Leone Merkez Bankası ile çalışmak için görüşmelere başlandıklarını belirten Crypto Carbon Energy A.Ş CEO’su Hasan Karaozan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Dr. Julius Maada Bio geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmenin ardından şunları söyledi:

“Sierra Leone Cumhurbaşkanı Dr. Julius Maada Bio ile yapılan görüşmenin çok iyi geçti. Sierra Leone Merkez Bankası ile işbirliği yapmak istediğimizi anlattım. Amacımızın daha yaşanabilir bir dünya yaratmak için olduğunu, bu dijital varlığın insanlığa ve dünyaya faydalarını anlattım. Sayın cumhurbaşkanı ülkesine döner dönmez kurmayları ve merkez bankası genel müdürü ile hemen bir toplantı yapacağını, en kısa sürede bizi ülkelerinde misafir etmek istediğini belirtti.”