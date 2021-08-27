Evrim geçiren şirketler faaliyet alanlarını yeniden tanımlıyor. İpragaz LPG’den enerji şirketine; Turkcell, GSM operatöründen teknoloji şirketine dönüştü. İşbir Yatak ise artık kendini yatak satıcısı olarak değil, uyku deneyim merkezi olarak tanımlıyor.

Capital Dergisi dev şirketlerin radikal dönüşümlerini ele aldı. Dijitalleşme ve tüketici talebinin değişmesiyle şirketler evrilip dönüşürken, faaliyet alanlarını da yeniden tanımlıyor. Evrimleşen şirketlerin çoğunun bulundukları sektörlerdeki tüm alanlara hitap edecek şekilde faaliyet alanlarını dönüştürdüğü görülüyor. Son dönemde dijitalleşmenin yanında pandemi de dönüşümü tetikleyici bir etken olarak eklendi.

Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elif Yolbulan Okan, dönüşümlerini başarıyla tamamlayan şirketlerin ortak bazı özelliklerin ortaya çıktığına dikkat çekerek, “Öncelikle işletmelerin varoluş amaçlarını tüm paydaşları, doğayı, insanlığı ve geleceği içeren bir amaçla birlikte değerlendirdikleri ve güncelledikleri görülüyor. Ayrıca değişimi ve inovasyonu sadece birkaç yöneticiyle değil tüm departmanlar ve tüm paydaşlarla birlikte hayata geçiriyorlar” diye konuşuyor.

Peki hangi şirket nasıl bir bir dönüşüm yaşadı? 13 şirkette tablo şöyle…

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