‘Dijital kimlik’ konusunda ürünler ve çözümler getiren Indentech Yazılım’ın CEO’su Hafize Özdemir, dijital kimliğin artık kişisel verileri daha fazla güvene alacağını ve kişilerin verileri kendilerinin yönetmesine imkan sağlayacağını belirterek, “Diğer yandan kimlik hırsızlıklarından kaynaklı dolandırıcılık vakaları da ortadan kaldırılacak” diyor.

Identech Yazılım, Türkiye’de başta bankacılık, sigortacılık gibi finans sektörleri olmak üzere, özellikle bir regülasyona tabi ve kimlik doğrulama ihtiyacının olduğu ve yine yoğun kağıt kullanımının olduğu sektörlerde dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi için teknik çözümler geliştiren bir firma. Temelleri Hafize Özdilek tarafından atılan şirket, müşterini tanı mevzuatı (KYC mevzuatı), nihai gerçek sahiplik mevzuatı (UBO mevzuatı) gibi uluslararası finans piyasalarında yer alan ve Türk bankalarının uymak zorunda oldukları regülasyonlara uyumu sağlamaları için çözümler sunuyor. Aynı zamanda iş yapış şeklini değiştirerek kağıtsız bir çalışma ortamına geçmek, bu suretle aynı zamanda çevreyi korumak ve iş verimliliğini arttırmak için dijital dönüşüm projelerini de hayata geçiriyor.

DÖNÜŞÜM HIZLANDI *

COVID-19 süreci dijital dönüşüm ihtiyacını çok acil bir hale getirdi. Birçok firma çeşitli çözümlerle uzaktan çalışma, uzaktan eğitim, uzaktan doğrulama gibi iş modellerine geçmeye başladı. Identech’in de çözümleri ve ürünlerinin tam bu noktada şirketlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının dijital dönüşüm ihtiyaçlarını karşıladığını dile getiren Identech Yazılım CEO’su Hafize Özdemir, “Örneğin; banka hesaplarının uzaktan açılması, sigorta poliçelerinin uzaktan yapılması, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin uzaktan yapılması gibi” diyor.

DİJİTAL KİMLİK *

Şirket, ‘dijital kimlik’ konusunda da ürünler ve çözümler getiriyor. Dünyada özellikle kimliksiz mültecilerin kimliğe kavuşturulması ve insani yardımlardan, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerinin sağlanması ve takibi için yapılan ID2020 projesi ile tanınmaya başlayan dijital kimlik ile artık insanlar birbirinden farklı formatlarda kimlikler taşımak zorunda kalmayacak. Birbirinden farklı, çeşitli platformlarda örneğin bankalar, tapu daireleri, nikah daireleri, sigorta şirketleri, hastaneler gibi yerlerde tek bir dijital kimlik ile tanınacaklar.

VERİ GÜVENLİĞİ *

Dijital kimlik entegrasyonu olan herhangi bir platformda bir kez kayıt olmakla sonraki tüm platformlarda ek bir işleme gerek kalmadan işlerini halledebilecekler.Tüm bunları yaparken de kimlik verileri tamamen kendilerinin kontrolünde olacak. Dijital kimliğin artık kişisel verileri daha fazla güvene alacağını ve kişilerin verilerini kendilerinin yönetmesine imkan sağlayacağını belirten Hafize Özdemir, “Diğer yandan kimlik hırsızlıklarından kaynaklı dolandırıcılık vakaları da ortadan kaldırılacak. Dijital kimliğin dijital dönüşüm teknolojileri ile entegre edilmesi ile de insanlar artık fiziken bir yerde bulunmaya gerek olmadan kimlik doğrulama gerektiren her işlemde bulundukları yerden güvenli bir şekilde işlemlerini yapabilir hale gelecekler” diye ekliyor.

Bunu yapmak için Identech, geleceğin teknolojisi olarak gösterilen blok zinciri teknolojisini kullanıyor ve kimlik verisinin hiçbir yerde değiştirilmediğini garanti altına alıyor.