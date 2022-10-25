Doğan Trend Otomotiv, 2 tekerlekli pazarında da hedef büyüttü. Bu yıl pazarın 323 bin adetle kapanmasını beklediklerini söyleyen Doğan Trend Otomotiv’in Motosikletten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Acar, “KYMCO markamızla bu yıl satışlarımızı, yaklaşık 2 katlık artışla 2 bin adedin üzerine taşıyacağız. 2023’teki hedefimiz de yeniden 2 kat büyüyerek 4 bin adetlik satışa ulaşmak” dedi. Acar, 2023 yılında ise motosiklet pazarının 385 bin adet olarak gerçekleşmesini öngördüklerini açıkladı.

Doğan Holding çatısı altında otomotiv ve mobilite alanındaki yatırımlarıyla sektörde dikkat çekici bir ivme yakalayan Doğan Trend Otomotiv, motosiklet tarafında da hız kesmiyor. Türkiye motosiklet pazarının 2019’a kadar 140-150 bin bandında seyrettiğini söyleyen Emre Acar, pazarın 2020 itibarıyla 200 bin barajını aştığını ve yukarı yönlü ivmesini artırdığını belirtti.

“Pazar 3 yılda ikiye katlandı”

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de 254 bin adet motosiklet satıldığını ifade eden Emre Acar, “Pazarın bu yıl 323 bin adede ulaşmasını bekliyoruz. Bu da 2019’daki 154 bin adetlik pazara göre satışların 2 katına çıkacağı anlamına geliyor. Türkiye motosiklet pazarının 2023 yılında ise 385 bin adedi yakalayacağını ve 400 bin barajına yaklaşacağını öngörüyoruz” dedi. Türkiye pazarında en büyük payı 0-50 ve 101-125 cc segmentlerinin aldığını kaydeden Acar, “Son dönemde elektrikli motosikletler de payını yüzde 10 seviyesine taşımış durumda” diye konuştu.

Ehliyet düzenlemesiyle satışlarda patlama yaşanabilir

50 cc’ye kadar olan motosikletlerin B sınıfı sürücü ehliyeti ile kullanılabilmesine olanak sağlayan yasanın, 125 cc düzeyine getirilmesi ile ilgili görüşmelerinin devam ettiğini belirten Acar, “İlgili yasa kapsamının 125 cc seviyesine getirilebilmesi adına kanun yapıcılar ile görüşmelerimiz sürüyor. Şu an için kesin bir karar alınmamış olsa da yasanın değişmesi halinde satışlarda adeta patlama yaşanabilir, Türkiye’deki motosiklet pazarının gerçek potansiyelini görebiliriz. B sınıfı ehliyet ile kullanılabilecek 0-125 cc arasındaki motosiklet ile hem sektör büyüyecek hem de mobilite çözümlerinde etkili bir alan açılacak” dedi.

KYMCO’da 3 yeni 125 cc’lik model geliyor

KYMCO ile 125 cc pazarında büyümeyi hedeflediklerini söyleyen Emre Acar, “Gelecek yıl KYMCO’nun 3 yeni 125 cc’lik modelini pazara sunmaya hazırlanıyoruz. KYMCO markamızla 2021’i yani ilk senemizi 1240 adetlik satışla tamamladık. Bu yıl hedefimiz 2 bin 53 adetlik toplam satışa ulaşmak. Böylece satışlarımız yaklaşık 2 katına çıkmış olacak. Yeni modellerin de katkısıyla bu ivmemizi artırıp 2023’te 4 bin adetlik satışa ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Küresel çapta yılda 1 milyonun üzerinde motosiklet ve ATV üretimi gerçekleştiren KYMCO’nun 20 yıldır Avrupa’nın en fazla tercih edilen markası olduğuna da işaret eden Emre Acar; dünyada güvenilirlik, kalite ve konfor kavramlarının KYMCO ile özdeşleştiğini ve böylece Avrupa motosiklet pazarında İspanya’da 2’nci, İtalya ve Almanya’da ise 3’üncü sırada yer aldığını vurguladı.

Emre Acar; “KYMCO markamızla 2 senede Türkiye genelinde 22 yetkili satış noktası ve 30 yetkili servis noktasına ulaştık. 2023 ilk çeyrek sonuna kadar hedefimiz Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Mersin ve Samsun’u da dahil ederek toplam 29 bayi noktasına ulaşmak. Bu daha ilk faz. İlerleyen yıllarda hem satış hem de servis noktalarımızı artırmayı hedefliyoruz” dedi.