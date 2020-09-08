Serbest piyasada 7,4570 liradan alınan dolar, 7,4590 liradan satılıyor. 8,8100 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 8,8120 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4640 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 8,8240 lira olmuştu.
Serbest piyasada 7,4570 liradan alınan dolar, 7,4590 liradan satılıyor. 8,8100 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 8,8120 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4640 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 8,8240 lira olmuştu.
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