Orka Holding Pazarlama Grup Başkanı Büşra Orakçıoğlu, 80 farklı ülkede faaliyet gösteren D’S damat’ın bu yıl itibariyle reklam ajansı olarak BuKafa ile çalışma kararı aldığını açıkladı.

D’S damat, yeni dönemdeki yaratıcı reklam çalışmaları konusunda BuKafa ile çalışma kararı aldı.

D’S damat markasını bünyesinde bulunduran Orka Holding’in Pazarlama Grup Başkanı Büşra Orakçıoğlu “D’S damat markası olarak 2022 yılına, bizi heyecanlandıran birçok hedef ve başarı kriteri ile girdik. Yeni dönem için belirlediğimiz iletişim stratejilerimizi hayata geçirirken yanımızda profesyonel bir ajans desteğinin olması, bizi hedeflerimize daha hızlı ulaştıracaktır. İş birliğinden dolayı heyecan ve memnuniyet içerisindeyiz” değerlendirmesinde bulundu.