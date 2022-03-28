FIFA Dünya Kupası 2022’nin ev sahibi ülkesi Katar’da hazırlıklar son sürat devam ediyor. Ülke altyapı için 6,5 milyar dolar harcarken, kupa için yapılan 8 yeni stadyumun üçünde Türk şirketlerinin imzası var.

Aslı Sözbilir

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Katar, 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında futbolun en büyük organizasyonu Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak. Ülke, 2 Aralık 2010’daki oylamayla bu dev organizasyonu almayı başardığı günden beri turnuvaya hazırlanıyor. Özellikle başkent Doha ve çevresinde inşaat çalışmaları son sürat devam ediyor. Altyapı için 6,5 milyar dolar harcanırken, turnuva için yapılan en büyük stadyumun maliyeti 1 milyar doları buldu. Toplam 380 bin kişilik stadyumların en büyüğü ise 80 bin kişilik. Yapılan toplam sekiz stadyumun üçünde Türk firmalarının imzası var. 100’den fazla otel de Dünya Kupası’na gelecek futbolseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

1.5 MİLYON TARAFTAR HEDEFİ

Bu büyük organizasyon sonrası dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden biri olmayı hedefleyen Katar’da, Dünya Kupası’na gelecek futbolseverleri ağırlayabilmek için 100’den fazla otel yakın zamanda hizmete girdi. Ülkede bir gecede 250 bin kişinin konaklaması için çalışmalar hızlandı. 28 günlük turnuvayı izlemek için ülkeye 1,5 milyon turistin gelmesi bekleniyor. Ülkenin 2030 hedefi ise 6 milyon turiste ulaşmak ve turizm sektörünü GSYİH’nin yüzde 12’sine çıkarmak.

DEMONTE STADYUMLAR

Dünya Kupası’na hazırlanan Katar’da yeni stadyumlar da dikkat çekiyor: