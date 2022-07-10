2022’de hacmin 500 milyar TL’yi aşması beklenen e-ticaret pazarında kadın girişimcilerin sayısı her geçen gün artıyor.

Kendi işini kurup e-ticarette başarılı olan kadınlar, özellikle giyim, ayakkabı, takı, kozmetik ve çanta gibi alanlardaki girişimleriyle öne çıkıyorlar.

Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı 2021 rakamlarına göre Türkiye’de e-ticaret hacmi 381,5 milyar TL olarak gerçekleşti. E-ticaretin genel ticarete oranının yüzde 17,7 olduğu ülkemizde, e-ticaretin doyum noktasına gelmediği ve daha gidilecek çok yer olduğu görülüyor.

E-ticaret hacminin bu şekilde artarak gitmesi durumunda 2022 yılında hacmin 500 milyar TL’yi aşacağı öngörülüyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de e-ticaretlere kadın girişimci ilgisinde artış gözleniyor.

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