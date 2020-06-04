Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini değiştirmedi ve KOVID-19 krizi için açıkladığı 750 milyar euro büyüklüğündeki Pandemi Acil Alım Programı’nı (PEPP) beklentilerin de üzerinde 600 milyar euro artıracağını duyurdu.

ECB’den yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu’nun, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25’te sabit bırakıldığı bildirildi.

ECB 30 Nisan toplantısında, Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri’nin (TLTRO) şartlarını kolaylaştırmış, Lagarde geçtiğimiz haftalarda ılımlı senaryonun artık seçenek dışı olduğunu söylemişti.