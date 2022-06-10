Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülleri’nde, haberleriyle gündem yaratan medya mensupları belirlendi. 32 kişilik jürinin puanlamalarıyla bu yıl 14 dalda ödül verildi.

Çarşamba akşamı İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Eminönü’ndeki genel merkezinde hibrit olarak düzenlenen törene İTO, TİM, DEİK, ASKON Başkanları ve iş dünyası STK’larının başkanları ile 90’a yakın davetli, Zoom üzerinden de çok sayıda izleyici katıldı.

EGD tarafından, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) katkıları, Turkcell’in ana sponsorluğu, Trendyol, Jolly, Teksan ve Nadir Metal Rafineri’nin destek sponsorluğunda düzenlenen 14. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri’ne Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş birer tebrik mesajı gönderdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati mesajında, “Ekonomi Basını Başarı Ödülleri kapsamında ödül almaya hak kazanan EGD’nin değerli basın mensuplarını en içten duygularımla kutluyor, organizasyonda emeği geçen tüm üyeleri tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da “Ekonomi Basını Başarı Ödülleri’ne layık görülen kıymetli gazetecileri can-ı gönülden tebrik eder, ödül töreninizin hayırlara vesile olmasını dilerim.” mesajını iletti.

Törenin açılış konuşmaları EGD Başkanı Recep Erçin, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Turkcell Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar tarafından yapıldı. Törende sponsorlar Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Trendyol Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, Teksan Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer, Nadir Metal Rafineri CEO’su Burak Yakın adına da Tanyel Yılmaz katıldı.

KİMLER ÖDÜL ALDI?

Gecede açılış konuşmalarının ardından ödüller takdim edildi.

Ödül alan isimler şöyle oldu:

1-Yılın Söyleşi/Röportajı ödülü: ŞEHRİBAN KIRAÇ / Cumhuriyet Gazetesi- “Sahi biz nereliydik?”

2-Yılın Ekonomi Haberi ödülü: KAAN ZENGİNLİ / Türkiye Gazetesi – “Galerici Zulaları”

3-Yılın Köşe Yazarı ödülü: KERİM ÜLKER / Dünya Gazetesi

4-Yılın Ekonomi Programı ödülü: BARIŞ ESEN / BloombergHT – “Küresel Piyasalar”

5-Yılın Radyo Programı ödülü: SERHAT AYAN / Radyo Sputnik – “Yeni Şeyler Rehberi”

6-Yılın Araştırma Haberi ödülü: TAYLAN BÜYÜKŞAHİN / Sözcü Gazetesi – “Suriye’ye gıda ‘hülle’ ile gidiyor”

7-Yerel Basın ödülü: KENAN YEŞİL / Yeni Bakış Gazetesi – “Veresiye duvarı”

8-Jüri Teşvik ödülü: MUSTAFA ORHUN ÇETİN / Inbusiness Dergisi – “Evren Ötesine Hazır Mıyız?”

9-Nezih Demirkent ödülü: ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE / Akşam Gazetesi’ – “Çanakkale Köprüsü dünya çapında bir referanstır”

10-Bülent Yardımcı ödülü: EMRE ESER / Hürriyet Gazetesi – “İşin Peşinde”

11-Namık Ahıska ödülü: ORHAN ORHUN ÜNAL / Yeni Şafak – “Yalnız Ölüm Ekonomisi”

12-Esen Salihoğlu ödülü: BARIŞ CABACI / İstanbul Ticaret Gazetesi – “İçerde rakip dışarda refik”

13-Barış Bektaş ödülü: ÖNDER ÇELİK / Türkiye Gazetesi – “Kuryeyi devler kaptı esnaf yaya kaldı!”

14-Jüri Özel ödülü: BETÜL ALAKENT / Sabah Gazetesi

Jüri üyeleri şu isimlerden oluştu:

Vahap Munyar- Ali Çağatay- Rahim Ak- Arif Kızılyalın- Barış Ergin- Hülya Güler- Oya Yalıman- Faruk Erdem- Recep Genel- Murat Gülderen- İbrahim Acar- Talip Yılmaz- Recep Erçin- Yaşar Kızılbağ- Fikri Türkel- İsrafil Kuralay- Günseli Özen- İsmail Özbayraktar- Servet Yıldırım- Ümit Boyner- Sibel Asna- Canan Eraslan – Açıl Sezen- Serpin Alparslan- Sultan Tepe- Yılmaz Yıldız- Çetin Ünsalan- Sedat Yılmaz- Cengiz Halil Çiçek- İdriz Çokal- Celal Toprak- Senur Biçer