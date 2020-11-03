Saha satış ekiplerinin üretkenliğini arttıran satış otomasyonu uygulaması Ekmob, melek yatırım platformu Angel Effect liderliğinde TechOne Girişim Sermayesi Fonu, Lima Ventures ve melek yatırımcıların katıldığı yatırım turunda 25 milyon TL değerleme üzerinden yatırım aldı.

2020’de salgın nedeniyle zor günler geçiren startup ekosisteminin en büyük yatırımlarından olan bu turla birlikte Ekmob, küresel etkinliğini artırmayı ve yeni pazarlara açılmayı hedefliyor.

Yatırım turu hakkında konuşan Ekmob Kurucusu ve CEO’su Sunay Şener, “İstanbul Esenler’den 53 ülkeye tamamen yerli yazılımımızla hizmet sağlıyoruz. Bu yatırımla birlikte yeni pazarlara açılıp teknoloji ihracatımızı artıracağız” diyor.

Şirket, yatırımın da verdiği güçle önümüzdeki dönemde Doğu ve Orta Avrupa’ya açılacak. Önümüzdeki dönemde ihracatın ciro içindeki payının yüzde 10’lardan yüzde 25’lere çıkartılması planlanıyor.

Ekmob 2019 yılında 6 milyon TL değerleme ile yatırım almıştı. 1 yıl içerisinde şirket değerini dört katına çıkarttı. Ekmob’un yatırımcıları arasında Agah Uğur, Koray Gültekin Bahar, Serdar Urçar, Levent Akpulat, Erol Teberoğlu, Ali Rıza Babaoğlan, Erman Turan, Merve Gürel, Samican Tandoğdu, Angel Effect, Engin Frayman, Altay Tınar ve Melih Herman bulunuyor. 2020 Kasım itibariyle yeni yatırım turunda TechOne Girişim Sermayesi Fonu ve Lima Ventures’ın yanı sıra melek yatırımcılar Hasan Ekin Sezer ve Teknasyon Kurucuları Mustafa Sevinç, Mustafa Vardalı ve Burak Sağlık da katıldı.

300 şirket bu yazılımı kullanıyor *

Ekmob, 2017 yılında firmaların saha satış süreçlerinde yeni bir kültür inşa etmek üzere kuruldu. Ekmob, 2020 itibariyle aralarında Temsa, Ekici, Eczacıbaşı, Fıratpen, ING Bank, NG Kütahya Seramik, Korozo, İzeltaş, NN Hayat ve Emeklilik, Novartis, Fiba Emeklilik, Prometeon (Pirelli), QNB Finansbank ve Scania’nın da bulunduğu 300’den fazla kurumsal firmaya bağlı 5 binin üzerinde satış personeline hizmet veriyor.

Ekmob, satış ekiplerini veri ile yönetmeyi sağlıyor. Satış ekiplerinin günlük ihtiyaçlarına göre tasarlanmış mobil uygulaması cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar üzerinden kullanılabiliyor. Ekmob kullanan ekipler müşterileriyle yaptıkları arama, video konferans, ziyaret gibi aktivitelerin hepsini kaydedebiliyor, CRM datasına çeviriyor. Saha satış ekiplerine verimlilik, performans, proaktif yönetim, anlık veri erişimi imkanlarını kolay kullanım deneyimi ile sunuyor.