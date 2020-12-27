Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.37’de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, 15,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD, saat 10.13’te ise Akdeniz’de Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında saat 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Açıklamada, “Geçmiş olsun Muğla. Dalaman ilçesi açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” denildi.

Geçmiş olsun Elazığ.#Deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Bölgeye tedbir amaçlı Diyarbakır AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz. — A F A D (@AFADBaskanlik) December 27, 2020

#DEPREM: Akdeniz'de Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında saat 10.13'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. ➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) December 27, 2020

BAKAN SOYLU’DAN AÇIKLAMA *

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ depremiyle ilgili şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Elazığ merkezde saat 09.37’de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 kilometre derinlikte deprem meydana geldiğini belirten Soylu, şunları kaydetti: “Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz.”

Bakan Soylu bir diğer tweetinde ise “Elazığ’da meydana gelen depremde 10.15 itibarıyla Valiliğimiz, İl Jandarma, Emniyet, 112 Acil Çağrı, Elazığ Muhtarlar Koordinasyon Hattı ve AFAD’ın aramalarından elde ettiğimiz bilgi çerçevesinde herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı yoktur Gelişmeleri açıklamaya devam edeceğiz” dedi.