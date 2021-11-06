Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Cumartesi günü Twitter’ta başlattığı anketle takipçilerinden Tesla hisselerinin %10’unu satıp satmama konusunda karar vermelerini istedi ve “bu anketin sonuçlarına bağlı kalacağını” söyledi.

Musk, söz konusu %10’luk satıştan elde edilen gelirin nereye gideceğini söylemedi.

Musk, ABD Senatosu’ndaki Demokratlar tarafından önerilen “milyarderler vergisi”ne atıfta bulunuyor.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock. Do you support this? — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

Anket, yayınlanmasından ardından ilk saatlerde 900 binden fazla yanıt aldı ve ankete katılanların yaklaşık %54’ü (TSİ 00.36) hisseleri satma teklifini onayladı. Musk’ın Tesla’daki hisselerinin %10’unu satması Cuma günkü kapanışa göre 21 milyar dolara yakın bir tutar anlamına geliyor.

Musk daha önce de Twitter’da milyarderler vergisini eleştirmişti. Mevcut durumda ABD vergi yasasına göre, hisse senetleri gibi varlıklar yalnızca satıldıkları zaman vergilendiriliyor. Öneri ise milyarderlerin sahip oldukları hisse senetleri ve diğer varlıklar üzerinden vergi ödemelerini öngörüyor.

Musk, Twitter’da “Dikkat edin, hiçbir yerden nakit maaş veya ikramiye almıyorum. Sadece hisse senedim var, bu yüzden şahsen vergi ödememin tek yolu hisse senedi satmak” dedi.

MİLYARDERLER VERGİSİ NE?

ABD Senatosu’nun Demokrat üyeleri, ülkedeki milyarderlerin sahip oldukları hisse senetleri ve diğer varlıklar üzerinden vergi ödemelerini öngören “milyarderler vergisi” teklifini açıklamıştı.

Milyarderlerin “vergiden kaçmasını” önlemeyi amaçlayan teklif, bu kişilerin sahip oldukları hisse senetleri ve diğer varlıklar üzerinden yıllık vergi ödemesini öngörüyordu.

Söz konusu teklifle, hisse senetleri gibi ticarete konu olan yatırımlar söz konusu olduğunda, vergi mükelleflerinin kazançlar üzerinden vergi ödemesi ve zararları için yıllık olarak kesinti talep edebilmesi öngörülüyordu.

MUSK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Musk ise konuyla ilgili bir tweetinde “Er ya da geç, diğer insanların parasını tüketecekler ve ardından size gelecekler” ifadesini kullanmıştı.

Musk, “parasını insanlığın Mars’a ulaşması ve aklın ışığını korumak” için kullanmayı planladığını söylemişti.