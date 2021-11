Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Cumartesi günü Twitter’ta başlattığı anketle takipçilerinden Tesla hisselerinin %10’unu satıp satmama konusunda karar vermelerini istedi ve “bu anketin sonuçlarına bağlı kalacağını” söyledi.

Musk, söz konusu %10’luk satıştan elde edilen gelirin nereye gideceğini söylemedi.

Musk, ABD Senatosu’ndaki Demokratlar tarafından önerilen “milyarderler vergisi”ne atıfta bulunuyor.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021