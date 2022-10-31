Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, Twitter mavi tik sahipliğini ücretli hâle getiriyor.

Twitter’da satın alma sürecini tamamlayan Elon Musk, açıklamalarıyla Twitter’da birçok değişiklik getireceğinin sinyalini veriyor.

Teknoloji sitesi The Verge’un haberine göre Musk, çalışanlarına ‘parayla mavi tik satma’ ile ilgili çalışmasını ve bunu 7 Kasım’a kadar yetiştirmelerini yoksa kovulacaklarını söyledi.

Twitter’ın halihazırda ‘Twitter Blue’ isimli 4,99 dolar ücretli ve şu an sadece ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da geçerli aylık abonelik sistemi var. Abonelikte, ‘yayımlanmış tweetleri düzenleme’ ve ‘reklamsız Twitter’ gibi özellikler bulunuyor.

Musk bu sistemi mavi tiki de dahil edecek şekilde genişletmeyi planlıyor.

Abonellik ücreti 19,99 dolar

Normalde, onaylanmış hesapları gösteren mavi tiki edinmek için para ödenmiyor. Medya, eğlence ve siyaset gibi alanlarda faaliyet gösteren kişiler, faaliyetlerini kanıtlamaları halinde mavi tik alabiliyor ama Musk, bunu değiştirmek istiyor.

Musk’ın planına göre abonelik ücreti 19,99 dolara çıkarılacak. Mavi tik edinmek için de abone olmak şart koşulacak. Şu an mavi tiki olan kullanıcılarsa, mavi tikini kaybetmemek için 90 gün içinde abonelik sistemini satın almaları gerekecek.

Twitter ise iddialarla ilgili açıklamada bulunmadı.

Elon Musk, bu gece attığı bir twette de, “Onaylanma süreçleri şu an yenileniyor” demişti.