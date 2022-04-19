Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin emeklilere 1100 lira bayram ikramiyesi ödemesi yapılacağını ve 28-29 Nisan’da hesaplara geçeceğini söyledi. Bakan Bilgin asgari ücrete zammın gündemde olmadığını da ifade etti. Bakan Bilgin 3600 ek gösterge meselesinin bu yıl tamamlanacağını da sözlerine ekledi. EYT’lilere ilişkin olarak da Bilgin, şu anda gündemde olmadığını belirtti.

Türkiye’nin gündeminde olan çok önemli konulara Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yanıt verdi. NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Bilgin, emeklilere verilecek ikramiye tutarının 1100 lira olduğunu ve 28-29 Nisan tarihinde hesaplarına geçeceğini belirtti. EYT ile ilgili çalışmaların olmadığını söyleyen Bilgin, asgari ücrete zammın da gündemde bulunmadığını belirtti.

“3600 ek gösterge bu yıl kanunlaşacak”

3600 ek gösterge çalışmalarının devam ettiğini ve bu yıl içinde kanunlaşacağını söyledi.

“Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok”

Bakan Bilgin’in açıklamaları şöyle:

Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan’da ödemeler yapılacak. İki bayramda maliyet 25 milyar lira seviyesinde. Emeklilere 1100 lira ödenecek. Ödeme tutarı her zaman değerlendirilebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirebileceği şeyler olabilir. Şu andaki gündemde artış yok. Enflasyona ayarlı bir şey yok. Eşel artış enflasyon sarmalına düşürecek olaylara yol açar. Tüm dünyanın gündeminde enflasyonu yok etme amacı varken, hiper enflasyon tehlikesini çağırıştıracak söylemleri doğru bulmuyorum.