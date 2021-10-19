Enerjisa Enerji’nin 800 milyon lirayla elektrik enerjisi sektörünün en büyük tahvil ihracını Ak Yatırım ile gerçekleştirdiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, 15 Ekim’de gerçekleşen ihraçla yatırımcılardan gelen talebin 800 milyon lirasını karşılayan şirketin tedavüldeki toplam tahvilinin 1,7 milyar liraya ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Mali İşler Direktörü (CFO) Michael Moser, “Şirket olarak talep toplama neticesinde öngörülenin 4 katı ihraç boyutunda tahvil ihracı gerçekleştirdik. Bu ihraçla birlikte yatırımcılardan gelen talebin 800 milyon lirasını karşıladık. 15 Ekim’de gerçekleşen ihraç ile sektördeki güvenilirliğimizin bir kez daha ispatlanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. İki yıl vadeli ve Türk Lirası Referans Endeksine bağlı tahvil ihracımız ile ülkenin üçüncü, elektrik enerjisi sektörünün ise en büyük tahvil ihracına imza atmak bizi ayrıca gururlandırıyor.” ifadelerini kullandı.

Gerçekleşen tahvil ihracının, enerji sektöründe finansal sürdürülebilirliğin güçlenmesine ve sektörün yatırımcı için cazibesinin artırılmasına katkı açısından da önem taşıdığına işaret eden Moser, şunları kaydetti:

“Yatırımcıların ilgisi beklediğimizden çok daha yüksekti. Bu yılın başındaki 400 milyon lira TLREF’e endeksli tahvilimizin ardından, bugün elde ettiğimiz başarı, yatırımcıların Enerjisa’ya ve elektrik sektörüne olan desteğini ve güvenini gösteriyor. Bu işlemi daha çok likiditenin artırılması ve Türkiye’nin sermaye piyasalarının genel gelişimine katkı olarak görüyoruz. Tedavüldeki toplam tahvilimizin 1,7 milyar liraya ulaşması da bizim açımızdan büyük önem taşıyor.” değerlendirmesinde bulundu.