Milli motosiklet yarışçısı Evren Alkan’ın evin garajında kurduğu GP Kompozit, motosiklet ön camından radyatör korumasına kadar yerli üretim onlarca farklı ürün geliştiriyor. Alanında dünyada ilk beşte yer alan ve private label üretim de yapan şirket, 150’nin üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

İstanbul’da 2004 yılında üretime başlayan GP Kompozit, motosiklet kullanıcıları için ‘tailor made’ (terzi işi) olarak tanımlanabilecek özel tasarımlar ve seri üretimler yapıyor.

Yüzde yüz yerli üretim yapan şirket, motosiklet aksesuarları alanında Türkiye’nin en büyük, dünyanın da sayılı üreticileri arasında yer alıyor.

Öyle ki ön cam siperliğinden çamurluklara, far koruyucudan çanta taşıyıcılara kadar tüm motosiklet marka ve modellerine yönelik koruyucu tasarımlarıyla dünyada ilk beş şirketten biri konumunda bulunuyor.

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