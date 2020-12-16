ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı
ABD Hazine Bakanlığı, İsviçre ve Vietnam'ı "kur manipülatörü" olarak tanımladı. Hazine Bakanlığı, ABD'nin Büyük Ticari Ortaklarının Makroekonomik ve Döviz Politikaları...
Avrupa Merkez Bankası (ECB), bankalara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 30 Eylül 2021'e kadar temettü dağıtmamayı, hisse geri alımı...
ABD'de ithalat fiyat endeksi, kasımda aylık yüzde 0,1, ihracat fiyat endeksi de yüzde 0,6 artış gösterdi. ABD Çalışma Bakanlığı, kasım...
Koronavirüs aşısı geliştiren şirketlerden Pfizer'in CEO'su Albert Bourla neden henüz aşı olmadığını açıkladı. Türk bilim insanı Uğur Şahin'in ortak olduğu...
İş dünyasının önde gelen şirketlerinin CEO’ları, teknolojideki dönüşümü konuşmak üzere bir araya geldi. Capital ve Ekonomist dergileri öncülüğündeki “The Tech...
İş dünyasının önde gelen şirketlerinin CEO’ları ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) liderleri ‘sürdürülebilirlik’ ve ‘sıfır atık’ konularını tartışmak üzere bir...
Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde yöneticilik yapan 40 Yaş Altı 40 CEO Ekonomist ve Capital dergilerinin öncülüğünde düzenlenen online ödül töreninde...
Capital ve Ekonomist dergilerinin organizasyonu olan CEO Club çatısı altında Vodafone Business sponsorluğunda gerçekleştirilen CEO Club Online Bankacılık Zirvesi’nde Türk...
Doğalgaz dağıtım şirketlerinin 2021 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinde üst sınır 749 lira oldu. Söz konusu bedel 2020 için...
Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, 4 yılda 565 megavatlık rüzgar enerjisi santrali için 450 milyon dolar yatırım yapacaklarını...
Konut Fiyat Endeksi, ekimde aylık yüzde 2,2, yıllık yüzde 29,2 artışla 149,9 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından...
Türkiye'nin en prestijli ve pahalı bölgesi olarak da bilinen Boğaz hattında, 60 yalı satış masasında yeni sahibini bekliyor. 13 ile...
Girişimci olmadan önce kurumsal hayatın engebeli yollarından geçmek, büyük kurumlarda pişmek önemli. Çünkü profesyonel hayatın sunduğu pek çok artı var....
Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım alanına yatırım yapmak isteyenlere, son dönemde talebin gitgide arttığı keçiboynuzu (harnup) üretimine yönelmeleri tavsiyesinde bulundu....
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