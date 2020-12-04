Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs aşı çalışmalarında iyi haberler olmasına rağmen, 2021’de Brent petrolün varilinin 45 dolara kadar düşmesini beklediğini söyledi.

Fitch Kıdemli direktörü Dmitry Marinchenko tarafından CNBC’ye yapılan açıklamaya göre, “Brent petrolün varili için fiyatların önümüzdeki yıl ortalama 45 dolar olmasını bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

“ÇÜNKÜ MUHTEMELEN AŞILAMA HIZLI OLMAYACAK” *

Marinchenko, “Bu tahmin, petrol talebinin en erken yılın ikinci yarısına kadar zayıf kalacağını varsaymamızdan dolayı oluyor. Çünkü toplu aşılama işlemi muhtemelen çok hızlı olmayacak“ şeklinde konuştu.

Bu tahmin yakın zamanda açıklanan ve Refinitiv Eikon şirketi tarafından yapılan ankette çıkan sonuçtan yüzde 9’a yakın seviyede daha düşük. 36 analistin katıldığı ankete göre Brent petrolün varil fiyatının 49,35 dolar seviyesinde olması beklenirken ABD Enerji Bilgi İdaresi ise, brent petrolün varilinin 46,59 dolar olmasını öngörüyor.

Kıdemli direktör Marinchenko, “Petrole talep zayıfladı. Piyasada da büyük bir fazlalık oluşmaması adına 45 dolar olacağını tahmin ediyoruz” dedi.