Pandemiye rağmen büyüme ivmesini devam ettiren franchise ekosisteminde markaların girişimcilere yönelik destekleri devam ediyor.

Franchising veren markalar, reklamdan franchise giriş bedeline, royalty ücretinden stok yönetimine kadar pek çok konuda şubelerini destekliyor.

Pandeminin ardından kur ve enflasyonda yaşanan artış da markaları farklı tedbirler almaya itti. Kapak haberimizde 38 markanın franchise koşullarının yanı sıra sundukları destekleri ve yeni dönem planlarını araştırdık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın.