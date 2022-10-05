20. kuruluş yılını kutlayan Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) düzenlediği basın toplantısı ile gelecek 20 yıla ilişkin manifestosunu ve yenilenen logosunu paylaştı. Derneğin 20 yılda on binlerce kadın girişimcinin ve girişimci adayının kendi işini kurmasına ve büyütmesine destek olduğunu belirten KAGİDER Başkanı Emine Erdem, “Önümüzdeki 20 yılda özellikle dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve dünyanın ihtiyacı olan yeni iş modellerine uyum başlıkları temel önceliklerimiz olacak. 20’nci yılımızda yeni vizyonumuzun temel sütunlarını Kadın, Toplum, Dünya ve Gelecek olarak özetliyoruz” dedi.

Kadının girişimcilik yoluyla güçlenmesini sağlamak amacıyla 2002 yılında kurulan ve çalışmalarıyla on binlerce kadın girişimcinin ve girişimci adayının kendi işini kurmasına ve büyütmesine destek olan Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), düzenlediği basın toplantısı ile geride bıraktığı 20 yılın değerlendirmesini, yeni dönem manifestosunu ve yenilenen logosunu paylaştı.

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ ORANI ARTTI

20 yıl önce 37 kişiyle çıktıkları yolda şimdi derneğin 400’ü aşkın kadın girişimci üyesi ve KAGİDER programlarının katılımcısı on binlerce kadınla birlikte yürüdüklerini belirten KAGİDER Başkanı Emine Erdem, yaptığı konuşmada KAGİDER’in geride bıraktığı 20 yılı şu sözlerle değerlendirdi:

“Türkiye’de ‘girişimcilik’ kavramının öneminin yeni yeni anlaşılmaya başlandığı bir dönemde, KAGİDER, ‘kadın’ ve ‘girişimci’ kelimelerini bir araya getirdi. Bu kavram, tüm paydaşlarımız ve toplumun kalbine yerleşti. KAGİDER’in projeleri, eğitimleri, mentorluk desteği ve yarışmalar sayesinde girişimci kadınların sayısı yüzlerden binlere, binlerden on binlere çıktı. Binlerce kadın girişimci fikirlerini gerçeğe dönüştürmenin, finansa ve pazara erişimin yöntemlerini KAGİDER programlarında öğrendi. Kurulduğumuz yıl Türkiye’de yüzde 4 düzeyinde olan kadın girişimci oranının bugün yüzde 14 düzeyine ulaşmış olmasında, KAGİDER ve paydaşlarının katkısının çok büyük olduğu görüşündeyiz. Bununla birlikte misyonumuzun tamamlandığını söyleyemeyiz. İş hayatına katılmaları için teşvik etmemiz, cesaretlendirmemiz gereken daha çok kadın var.”

GELECEK VİZYONU

Erdem, konuşmasına “KAGİDER’in gelecek 20 yıldaki yeni vizyonunu paylaşarak devam etti:

“KAGİDER var oldukça her zaman olduğu gibi fırsat eşitliği ve toplumsal cinsiyet eşitliği için yılmadan mücadele etmeye devam edecek. Önümüzdeki 20 yılda, özellikle dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve dünyanın ihtiyacı olan yeni iş modellerine uyum başlıkları temel önceliklerimiz olacak. İşte bu nedenlerle, 20’nci yılımızda yeni vizyonumuzun temel sütunlarını Kadın, Toplum, Dünya ve Gelecek olarak özetliyoruz. Bu doğrultuda, vizyonumuza bundan böyle yeni bir başlık daha ekliyoruz: ‘Yeşil İş’. Yeni vizyonumuz, kadının üreterek, varlığını özgürce ortaya koyarak tüm karar süreçlerinde etkin rol aldığı bir dünya yaratmak; bunu yaparken de Yeşil İş prensiplerini hayata geçirmek olacak. Böylece önce kadına, sonra içinde bulunduğumuz topluma, daha sonra dünyaya katkıda bulunacak ve en sonunda da geleceğimizi sürdürülebilir kılacak bir ekosistemin öncülüğünü yapacağız.”