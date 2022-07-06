Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından düzenlenen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Ticaret Bakanlığı’nın da destek verdiği Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nın ilk jüri değerlendirmesi tamamlandı. “Dokuma”, “Örme” ve “Baskı” olmak üzere üç kategoride toplam 191 başvurunun alındığı yarışmada, kriterleri sağlayan toplam 167 başvuruyu değerlendiren jüri, her kategori için 10 finalist belirledi. Ekim ayında Gaziantep’te yapılacak etkinlikte ödüller dağıtılacak.

Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatının yüzde 21’ini tek başına gerçekleştiren, ürün grupları bugün dünyanın 171 ülkesine ihraç edilen Güneydoğu Anadolu Bölgesi, uluslararası marka değerini büyütmek için üreticileri, moda tutkunlarını ve tasarımcıları bir araya getirecek olan bir organizasyona hazırlanıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nın ilk jüri değerlendirmesi tamamlandı.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından organize edilen ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM ile Ticaret Bakanlığı’nın destek verdiği yarışmaya 191 proje başvurdu. İlk değerlendirmenin sonunda “Dokuma Kumaş”, “Örme Kumaş” ve “Baskı Kumaş” kategorilerinin her birinde 10’ar proje finale kalmaya hak kazandı. GATHİB Başkanı Ahmet Fikret Kileci, geçen yıl yarışma finalinin büyük bir defile ile Zeugma Mozaik Müzesinde gerçekleştirildiğini hatırlatarak, sektörün bütün bileşenlerini buluşturacak dev buluşmanın ikincisinin 7 Ekim’de gerçekleşeceğini söyledi.

TİM SEÇİMLERİ VE TİM’DEKİ HEDEFLERİ

Ahmet Fikret Kileci ile yaptığımız görüşmede, TİM başkanlık seçimlerindeki belirleyici rolünü ve TİM Başkan Vekilliği göreviyle birlikte bundan sonraki hedeflerini de konuştuk. Sektör kurulundaki olaylı seçimlerde İsmail Gülle’ye destek vermeyen Fikret Kileci, “İsmail Başkanımıza benden büyüktür, büyük saygı duyuyorum. Güzel işler de yapıldı ancak düzeltilmesini istediğimiz işlerde çok fazla adım atılmadı” dedi.

Mustafa Gültepe başkan adaylığında her grubun birleştiğini aktaran Kileci, yeni yönetimde beş başkan vekilinden biri oldu. Her başkan vekilinin 27 sektörü, iş alanları paralelinde paylaştığını ve Mustafa Gültepe’nin yükünü hafiflettiğini anlatan Kileci, “Bunun yanında komisyonlar da kuruldu. Sektör başkanlarımız da bu komisyonlara başkanlık yapacaklar. Yani yönetimi genele yaymış olacağız. Herkes Mustafa Gültepe başkana daha fazla destek verecek” dedi.

Fikret Kileci’nin TİM’deki hedefleri arasında takip edeceği sektörler olan, konfeksiyon, hazır giyim, tekstil, halı ve deride envanter çıkarmak var. Burada fazla kapasitesi olan yatırımlar, ihtiyaç duyulan yatırımlar gibi veriler ortaya konulacak.