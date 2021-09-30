Getir, İtalya’nın Milano kentinde hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Getir’in hizmet verdiği ülke sayısı 7’ye çıktı.

Getir Türkiye’nin ardından İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa ve İspanya operasyonlarını başlatmıştı.

Açıklamada, şirketin İtalya’daki diğer şehirlerde de hizmet vermeyi planladığı; Portekiz’in yanı sıra yıl sonuna kadar ABD pazarına girmeyi hedeflediği belirtildi.

Şirketin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Kurulduğu ilk günden itibaren global bir marka olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Getir, sadece bu yıl 1 milyar dolara yakın yatırım alarak 7,5 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaştı. İtalya ile hizmet verdiği ülke sayısını 7’ye çıkaran Getir, Milano’nun ardından İtalya’da yeni şehirlere yayılmayı planlıyor. Kısa bir süre içinde Portekiz pazarına ve yıl sonuna kadar da ABD pazarına girmeye hazırlanan Getir böylece Türkiye’ye ek olarak 1 yıl içinde 8 yabancı ülkede faaliyete geçmiş olacak.